Ulrich Gaus kommt mit Gold und Bronze nach Hause

Das Team des Karate-Centrums Baden-Baden startete am Wochenende beim 26. internationalen Odenwald-Cup in Mörlenbach. In diesem Jahr waren über 550 Teilnehmer aus 65 Vereinen vertreten. Die Sportler reisten nicht nur aus Deutschland, sondern auc h aus der Schweiz, Polen, dem Irak und dem Oman an.

Mit knapp sechs Jahren war Maria Loos die Jüngste im Team. Sie zeigte eine hervorragende Heian Shodan und meisterte ihren ersten Auftritt sehr souverän. Der zehnjährige Eugen Hollmann kämpfte sich in einer der größten Gruppen in der Disziplin Kata bis auf Platz sieben vor. Die gleichaltrige Sarah Dreher konnte sich in einer ebenfalls sehr großen Gruppe in Kumite gar bis Platz fünf durchsetzen. Das Kata-Mixed-Team mit Eugen Hollmann, Clemens Pries und Sarah Dreher erkämpfte sich die Goldmedaille in der Kategorie Kata-Mannschaft mit einer stark vorgetragenen Heian Shodan und konnte sich so einen der begehrten Pokale in neuem Design sichern.

Bei den Erwachsenen waren Ulrich Gaus und Joshua Gaus zum ersten Mal am Start und beide traten sowohl in Kata als auch in Kumite an. Joshua Gaus sicherte sich zunächst Platz drei im Kumite Ü 18, Ulrich Gaus konnte in der Kategorie Ü 30 ebenfalls Platz drei belegen. In der Disziplin Kata Ü 30 konnte sich Ulrich Gaus den ersten Platz erkämpfen, sein Sohn Joshua sicherte sich in dieser Disziplin in der Gruppe Ü 18 den zweiten Platz.

Ulrich Gaus startete noch in der Disziplin Kumite Ü 40 und erreichte auch hier souverän den dritten Platz. In der Disziplin Kata Ü 40 konnte er ebenfalls überzeugen und sicherte sich mit einer kraftvollen Heian Sandan ebenfalls den dritten Platz. Daniela Dreher und Simone Mango starteten in der Disziplin Kata Ü 18 in einem sehr starken Teilnehmerfeld. Dreher verpasste knapp den Einzug ins Finale und erkämpfte einen sehr guten Platz fünf. In der Kategorie Masterklasse Kata Ü 30 konnten Mango und Dreher noch mal überzeugen. Dreher erkämpfte sich Platz drei und Mango konnte den Vize-Meistertitel für sich verbuchen. Mit zweimal Gold, zweimal Silber und fünfmal Bronze war es ein langer, aber erfolgreicher Tag für das Karate-Centrum Baden-Baden. (red)