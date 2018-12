Reaktion gefordert

Das letzte Spiel der Drittliga-Handballer des TVS Baden-Baden in diesem Jahr gegen die Gäste von der TSG Pforzheim steht unter einem ganz klaren Motto: Wiedergutmachung - und das in gleich mehrfacher Hinsicht. Zum einen geht es natürlich darum, Abbitte zu leisten für die bittere Derbyniederlage beim TV Willstätt. Vor exakt einer Woche lieferte der Aufsteiger die wohl schlechteste Leistung der vergangenen Jahre ab - ausgerechnet gegen den alten Rivalen, ausgerechnet vor toller Kulisse mit hunderten Fans in Grün-Weiß. Die deutlich zu hohe Fehlerquote war dabei freilich ein ziemlich unschöner Aspekt, die mangelhafte Einstellung sorgte allerdings für fast noch größeren Verdruss. Logischerweise auch bei Ralf Ludwig. "Es muss eine Reaktion von der Mannschaft kommen", fordert der TVS-Coach . Das sei das Team den Trainern, aber vor allem auch dem Verein schuldig. "Das wissen die Jungs auch", sagt Ludwig, "der Stamm der Mannschaft ist im besten Handball-Alter, denen braucht man kein X für ein U vormachen", berichtet Ludwig von "sehr guten, konstruktiven Gesprächen" bei der Rekapitulation der Derbypleite.

Unabhängig von der Tatsache, dass in Sachen Klassenerhalt trotz der desaströsen Statistik sowie dem letzten Tabellenplatz noch nichts gänzlich verloren ist, ist der TVS noch aus einem weiteren Grund gefordert: Heute kommt die TGS aus der Goldstadt in die Rheintalhalle. Gegen den Tabellensechsten kassierten die Mittelbadener beim 22:35 die höchste Saisonniederlage. Gegen die äußerst robusten Gästen muss der TVS kompakt in der Abwehr stehen und aggressiver in den Zweikämpfen agieren, lauten die Forderungen von Ludwig, der zu einer etwas defensiveren Grundordnung, vor dem zuletzt ordentlich haltenden Keeper Thilo Hafner (Foto: toto/av). Punkte verspricht Trainer Ludwig keine, aber in Sachen Einstellung ist eine deutliche Steigerung zu erwarten: "Die Jungs wissen, worum es geht!" (moe)