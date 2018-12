Nur auf dem Papier eine klare Sache

Rastatt

Rastatt

TTF-Männer sind Herbstmeister Rastatt (red) - In der Tischtennis Verbandsliga der Männer errang die Mannschaft der TTF Rastatt mit 18:2 Punkten den inoffiziellen Titel der Herbstmeisterschaft. Aufsteiger TV Bühl belegt in der Frauen-Verbandsliga mit 6:10 Punkten den ersten Nichtabstiegsplatz (Foto: fuv).

Halle

Halle

KSC zur Halbzeit Meister Halle (red) - Der Karlsruher SC hat dank eines 3:0-Sieges beim Halleschen FC mit dem bisherigen Tabellenführer VfL Osnabrück die Plätz getauscht und sich damit die Halbzeit-Meisterschaft gesichert. In Halle erneut treffsicher waren die Stürmer Anton Fink und Marvin Pourié (Foto: GES).

Rastatt

Rastatt

TTF Rastatt ist Halbzeitmeister Rastatt (red) - In der Tischtennis Verbandsliga der Männer wurde die spielfreie Mannschaft der TTF Rastatt mit 18:2 Punkten Halbzeitmeister. Bestens aufgelegt zeigte sich die Frauen des TV Bühl beim 8:0-Kantersieg gegen Freiburg in der Verbandsliga der Frauen (Foto: toto).

Kuppenheim

Kuppenheim

SV 08: Erwachsen geworden Kuppenheim (rap) - Der SV 08 Kuppenheim überwintert in der Fußball-Verbandsliga auf einem hervorragenden sechsten Tabellenplatz. Nach einem goldenen Herbst, mit sechs Siegen in Serie, kann die Elf von Trainer Matthias Frieböse nun entspannt Weihnachten feiern (Foto: toto).