Nur das Halbjahreszeugnis

Eines macht Oliver Kreuzer ohne Umschweife deutlich - und zwar klipp und klar: "Total ernstnehmen", so sagt es der Sportdirektor des Karlsruher SC, müsse man das heutige Spiel (14 Uhr), der Anlass für diese Worte liegt auf der Hand: Zum einen ist der nächste Gegner ohnehin immer der schwerste. Zum anderen gilt das auch, wenn er Tabellenletzter ist und wie im aktuellen Fall Eintracht Braunschweig heißt.

Vier Punkte trennen die Braunschweiger bereits von Rang 19, was nichts anderes heißt, als dass sie die "Rote Laterne" auch in der Winterpause mit sich 'rumschleppen müssen. Mit einem Sieg beim Drittliga-Spitzenreiter aus Baden könnte der deutsche Meister von 1967 aber zumindest den Optimismus seines Trainers untermauern, der den Eintracht-Anhängern bezüglich der Abstiegsgefahr auf d er Vereins-Homepage mitgeteilt hat: "Ich bin guter Dinge, dass wir das noch meistern." Der KSC, so Braunschweigs Fußballlehrer André Schubert weiter, stehe zwar an der Spitze und seine Mannschaft am anderen Ende der Tabelle, trotzdem stellt er fest: "Nichts ist unmöglich. Das ist einfach Fußball."

Genau das weiß freilich auch Oliver Kreuzer. Und nicht zuletzt deshalb fordert er zum Jahresabschluss noch einmal "hundert Prozent - oder mehr" von den KSC-Kickern. Denn nur wenn die Schützlinge von Alois Schwartz ihre volle Leistung abrufen, sehe er, Kreuzer, "gute Möglichkeiten", dass sich die Blau-Weißen mit dem siebten Sieg hintereinander in ihren zweiwöchigen Weihnachtsurlaub verabschieden können.

Drei Zähler mehr auf dem Konto wären natürlich auch eine gute Voraussetzung, um auf Platz eins überwintern zu können. Eine Garantie dafür sind sie freilich nicht. Denn der punktgleiche VfL Osnabrück weist die gleiche Tordifferenz (+14) auf wie der Spitzenreiter aus der Fächerstadt und ist nur deshalb Tabellenzweiter, weil er weniger Treffer erzielt hat als der KSC. Allerdings hat Osnabrück parallel zum KSC-Spiel gegen Braunschweig in Würzburg zumindest vom Papier her die etwas schwerere "Jahresabschlussarbeit" vor sich.

Mit solchen Dingen möchte sich Anton Fink allerdings erst gar nicht befassen. "Wir schauen nur auf uns", sagt der bisher neunfache KSC-Torschütze - und ergänzt: "Wichtig ist nur, dass wir gewinnen. Wir wollen unbedingt den siebten Sieg in Folge." Torhüter Benjamin Uphoff wiederum stellt fest: "Ob als Tabellenerster oder -zweiter ist nicht entscheidend. Wichtig ist, dass wir mit einem Sieg und 41 Punkten in die Winterpause gehen."

Die letztes Wochenende zu Ende gegangene Hinrunde ist durchaus erfolgreich absolviert worden, wie nicht zuletzt der Gewinn der Herbstmeisterschaft beweist. Nun aber, also heute, beginnt etwas Neues für den KSC, nämlich die Rückrunde. Was das bedeutet, formuliert KSC-Coach Schwartz leicht verklausuliert: "Das Halbjahreszeugnis ist sehr gut. Aber es ist eben nur ein Halbjahreszeugnis. Wir wollen am Ende aber versetzt werden, deswegen müssen wir uns jetzt noch einmal richtig anstrengen." Auch wenn es "nur" der Tabellenletzte ist, der heute in den Wildpark kommt - oder gerade deswegen. Die Gefahr zur Blamage ist bei solchen Konstellationen schließlich besondern hoch.