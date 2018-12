Hoffnung auf Bescherung in der Heimatstadt

Hügelsheim

(red) - Einen ungefährdeten 7:2-Erfolg über das Ligaschlusslicht Mannheim landeten die Baden Rhinos am frühen Sonntagabend im heimischen Airpark. Vor 1 000 Zuschauer in der proppevollen Eisarena verteidigten die Gastgeber souverän die Tabellenführung (Foto: fuv).

(red) - Eishockey-Regionalligist ESC Hügelsheim mit Trainer Richard Drewniak (Foto: toto/av) muss derzeit Personalprobleme verkraften und steckt diese als Tabellenführer gut weg. Ins Heimspiel am Sonntag gegen Schlusslicht Mannheim gehen die Rhinos als klarer Favorit.

(red) - Nach dem dramatischen Auswärtserfolg vom Freitag in Ravensburg reichte den Baden Rhinos der Punkt aus der 2:3-Penaltyniederlage am Sonntag in Eppelheim, um erstmals die Tabellenführung in der Eishockey-Regionalliga zu übernehmen (Foto: toto).

(red) - Einen packenden Eishockeykrimi haben am Samstagabend die 900 Zuschauer in der Eisarena am Baden Airpark gesehen - mit dem besseren Ende für die Baden Rhinos. Der ESC Hügelsheim gewann nach einem richtigen Krimi 7:5 gegen die Eisbären Heilbronn (Foto: toto).