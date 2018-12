Weiter kräftig Punkte sammeln

"Düren hat ein sehr erfahrenes Team und sie werden es uns nicht leicht machen", erwartet Bühls Trainer Ruben Wolochin ein schweres Stück Arbeit für seine Jungs. Der Wunsch des Bison-Trainers ist klar, sein Team soll vor dem Jahreswechsel nochmals kräftig punkten, um Mitte Januar, nach dem Auswärtsspiel in Berlin, einigermaßen entspannt die Rückrunde angehen zu können. Neben dem fest eingeplanten Sieg gegen Aufsteiger Giesen, kurz vor dem Jahreswechsel, bietet das Gastspiel in Düren die größte Wahrscheinlichkeit für einen Punktgewinn. Das Team aus dem Eifelstädtchen wurde vor dieser Saison kräftig umgebaut.

Mit dem Ex-Bühler Marvin Prolingheuer (nach Italien) und Außenangreifer Dirk Westphal (Netzhoppers) mussten wichtige Spieler ersetzt werden - und dafür griffen die Verantwortlichen in Düren offensichtlich tief in die Schatulle. Aus Friedrichshafen kam Zuspieler Tomas Kocian, ein Mann mit Bühler Vergangenheit, dazu der Deutsch-Chilene Sebastian Gevert vom Champions-League-Starter Noliko Maaseik, der früher schon mal in Düren spielte und aktuell erfolgreichster Punktesammler der gesamten Liga ist. Insgesamt wird vor allem auf Routine gesetzt, während Bühl sein Team weiter verjüngte.

Doch davon lässt sich Wolochin wenig beeindrucken. Er geht fest davon aus, dass seine Spieler sich noch deutlich steigern und das Teamgefüge sich stabilisieren werde. Zuletzt, beim Auswärtssieg in Rottenburg, zeigte die Tendenz bereits klar in die richtige Richtung. Vor allem Tim Stöhr auf der Libero-Position, der zum wertvollsten Spieler seines Teams gekürt wurde, überraschte höchst positiv, doch auch Felix Orthmann auf Außen/Annahme zeigte, dass er mehr ist, als nur eine Notlösung. Nicht zuletzt zeigte auch der junge Yannick Goralik auf der Mittelposition, dass großes Potenzial in ihm schlummert. "Wir verbessern uns stetig", sieht Wolochin deutliche Fortschritte nicht nur im Training. Auch der Sieg in Rottenburg mache Mut und man fahre deshalb voller Zuversicht nach Düren, wo auch Zuspieler Mario Schmidgall ein umkämpftes Spiel erwartet. "Wenn wir den Aufwind aus Rottenburg mitnehmen können, dann wird auch in diesem Spiel was möglich sein", übt er sich in Optimismus und verspricht vollen Einsatz bis zum letzten Ballwechsel.

Entscheidend dürfte zudem sein, ob man die Aufschläge des Gegners unter Kontrolle bringt und mit dem eigenen Aufschlag genug Druck machen kann. Immerhin neun Asse gelangen Düren zuletzt gegen Rottenburg, Bühl hingegen kein einziges. Daran dürfte Wolochin im Training hart gearbeitet haben, denn noch ist das Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag nicht optimal. (win)