Zu viele Fehler, zu wenig Pathos

Vorrundenbilanz: 18 Spiele, ein Sieg, ein Unentschieden, drei mickrige Punkte - keine Frage, die Statistik des Tabellenschlusslichts ist ernüchternd. Das ist auch Ralf Ludwig klar. "Das haben wir uns anders vorgestellt", sagt der TVS-Trainer. Für die Misere gibt es freilich mehrere Gründe, einige sind besonders offensichtlich. "Wir haben es in der Kürze der Zeit nicht geschafft, aus unseren M- und L-Typen XXL-Typen zu machen", umschreibt Ludwig scherzhaft die Tatsache, dass ein Großteil der gegnerischen Mannschaften in Sachen Robustheit und Athletik den Sandweierern hoch, um nicht zu sagen haushoch, überlegen ist.

Das ist der Mannschaft kaum vorzuwerfen, die hohe Fehlerquote, die sich wie ein roter Faden durch die Vorrunde zog allerdings schon. Die mangelnde Passgenauigkeit, vor allem aber die unzähligen vergebenen Chancen sind die Hauptgründe, warum es handballerisch derart knarzt. In einigen Spielen ließ fatalerweise auch die Leidenschaft und Emotionalität zu wünschen übrig. Auf Topscorer Jonas Schuster (84 Tore) war nicht immer, aber oft Verlass, das galt bisher nicht für alle Leistungsträger. Die Neuzugänge - allen voran Julian Schlager - deuteten ihr Potenzial stellenweise an, haben aber noch Luft nach oben. "In den entscheidenden Spielen haben wir es nicht fertiggebracht, unsere beste Leistung abzurufen. So ehrlich muss man sein", fasst Ludwig zusammen.

Höhepunkte: Trotz der mageren Bilanz, war nicht alles schlecht bei den Grün-Weißen. "Der Auftakt war grandios", erinnert sich Ludwig an den Auftakt in der dritten Liga. Der deutliche und verdiente Derbysieg in der ersten Begegnung gegen den TV Willstätt in der rappelvollen Rheintalhalle war ein bemerkenswertes Handballfest. Es nährte Hoffnungen, die in der Folge aber meist enttäuscht wurden. Doch nicht immer, vor allem gegen die Topteams Heilbronn, Konstanz, Balingen und Fürstenfeldbruck lieferte der TVS ganz starke Vorstellungen ab und schrammte nur knapp an Überraschungen vorbei.

Ralf Ludwigs "Highlight-Spiel" war die Partie gegen die HSG in der ausverkauften Konstanzer Schänzlehalle. "Wir waren eine der ganz wenigen Mannschaften, die dort hätte gewinnen können, vielleicht sogar müssen", erinnert sich der Trainer an die knappe 24:26-Niederlage. Wie auch bei den anderen Auftritten gegen die Elite der Liga, konnten sich die Sandweierer trotz der guten Performance "am Ende nix kaufen", so Ludwig.

Enttäuschungen: Wenn sich TVS-Coach Ludwig an die zahlreichen Niederschläge der Vorrunde erinnert, kommt ihm Trainerkollege Rudi Völler in den Sinn, der sich im mittlerweile legendären On-Air-Streitgespräch mit TV-Moderator Waldemar Hartmann einst mit "Tiefpunkten, niedrigeren Tiefpunkten und noch tieferen Tiefpunkten" konfrontiert sah. Der Boden aus TVS-Sicht war zweifelsohne vor etwas mehr als einer Woche erreicht, als nach einer desolaten Leistung das Derbyrückspiel beim TV Willstätt verloren ging. Ludwig: "Das war die bitterste Niederlage, die ich mit Sandweier eingefahren habe, wenn nicht sogar die bitterste Niederlage meiner ganzen Karriere!"

Negativ in Erinnerung ist auch noch die 31:33-Heimpleite gegen Saarpfalz, bei der die Mittelbadener kurz vor Schluss einen Drei-Tore-Vorsprung verspielten. Wäre das nicht passiert, wäre die Saison vielleicht anders verlaufen.

Ausblick: Auf die Mannschaft, zunächst aber die Verantwortlichen des TVS kommt einiges an Arbeit zu. Denn nach dem angekündigten Abschied von Ralf Ludwig zum Saisonende muss der Verein baldmöglichst einen Trainer präsentieren, der einerseits in der Lage ist - in welcher Liga auch immer - neue Impulse zu setzen. Zudem muss es ein Übungsleiter sein, dessen Name nicht dazu führt, dass das Team aufgrund namhafter Abgänge auseinanderfällt.

Nach der verlängerten Winterpause - wegen der Handball-WM ist der TVS erst wieder am 2. Februar im Einsatz - ist dann wieder die Mannschaft gefragt, schließlich sind noch zwölf Spiele zu absolvieren. "Wir werden einen Teufel tun und jetzt jedes Spiel abschenken. Das sind wir uns, dem Verein und unseren treuen Fans schuldig", weiß Ludwig. Diese Gefahr ist in der Tat gering, denn "die Mannschaft ist intakt, weil sie charakterstark ist. Keine Frage, der Klassenerhalt ist nicht sehr wahrscheinlich, aber er ist immer noch möglich. "Wir werden kämpfen", versichert Ludwig, "ob es für die ganz große Überraschung reicht, kann ich nicht sagen."