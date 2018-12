"Mittendrin dabei"

Am schon etwas später gewordenen und regendurchnässten Samstagnachmittag stand fest: Der Präsident hatte recht behalten - zumindest zur Hälfte. Das Spiel gegen Braunschweig war für die Badener in der Tat noch einmal zu einem harten Stück Arbeit geworden - und das gleich von jener Art, dass es mit Wellenreuthers avisierten drei Zählern erst gar nichts wurde. 1:1 trennte sich der Erste vom Letzten, zumindest für den KSC hatte das auch tabellarische Folgen. Den in der Vorwoche erstmals eroberten Platz an der Sonne ist er wieder los. Als Tabellenzweiter, zwei Punkte vor dem Dritten Uerdingen, gehen die Badener in die Winterpause.

So sehr der Spielauftakt die Herzen der KSC-Fans erwärmt haben mochte - Burak Camoglu hatte in der vierten Spielminute auf der rechten Seite gleich vier Gegenspieler vernascht, seine Hereingabe freilich war an der Hand von Marvin Pourié geendet - so kalt war die Dusche eine Minute später: KSC-Keeper Benjamin Uphoff leistete sich einen seiner ganz wenigen Patzer dieser Saison und faustete an einem Eckball der Gäste vorbei, was Philipp Hofmann prompt den Führungstreffer für die Gäste bescherte.

Als "blödes Tor, das nach einer Standartsituation immer mal fallen kann", bezeichnete David Pisot, dessen gemeinsame Innenverteidigung mit Daniel Gordon am Samstag vor allem in der Anfangsphase keineswegs so stabil wirkte wie zuletzt, den Treffer. "Das hat denen natürlich in die Karten gespielt", beschrieb Marco Thiede die Auswirkungen dessen. Die Folge: Braunschweig konnte zumindest sein Hauptaugenmerk fortan auf die Verteidigung legen, der KSC wiederum stand unter dem Druck, Druck aufbauen zu müssen. Dies gelang den Badenern zwar mehr und mehr, aber keineswegs mit durchschlagendem Erfolg, weil immer wieder mit kleinen Fehlern im Detail versehen. "Wir haben zwar ganz gut ins letzte Drittel gespielt, aber die Abnehmer in der Box nicht gefunden", stellte Marvin Wanitzek auf Fußballdeutsch fest, nicht unerwähnt ließ der KSC-Spielmacher auch die "vielen unnötigen Ballverluste", die die Angriffsbemühungen der Blau-Weißen immer wieder störten. So blieb es zunächst, einen Freistoß von Marc Lorenz nach 14 Minuten, den Eintracht-Keeper Engelhardt gerade noch so zur Ecke abwehren konnte, meist bei guten Ansätzen, zumal die Braunschweiger nicht nur gut verteidigten, sondern mit schnellem Umschaltspiel zumindest punktuell immer wieder für Gefahr sorgten, für die größte nach knapp einer halben Stunde, als Christoffer Nyman eine Hereingabe von Onur Bulut weitgehend freistehend nicht im Tor unterbrachte, sondern sie Pisot in die Hacken köpfte. "Da müssen wir eigentlich das 2:0 machen", befand André Schubert hernach völlig korrekt. Mit Durchgang eins zufrieden war der Eintracht-Coach freilich auch so. "In der ersten Halbzeit haben wir uns ganz clever verhalten", stellte er nach der Partie fest.

Dass Schubert seiner Mannschaft am Ende mit Blick aufs Ganze dennoch auch "ein Quäntchen Glück" attestieren musste, lag in erster Linie an Halbzeit zwei. Nicht nur, dass Wanitzek in dieser ebenfalls früh per Traumfreistoß ins linke Toreck aus 25 Metern zum 1:1 ausglich, vor allem mit dem, was danach folgte, wäre ein KSC-Sieg am Ende nicht gänzlich unverdient gewesen. Doch zunächst hatten Thiede (53.) und Manuel Stiefler (58.) aus der Distanz kein Glück, dann köpfte Torjäger Anton Fink eine Hereingabe von Damian Roßbach knapp übers Gebälk (60.). Schließlich, quasi als Höhepunkt des unentwegten KSC-Anrennens, zimmerte Wanitzek einen 30-Meter-Kracher an die Unterkante der Latte (70.). Den zurückspringenden Ball brachte wiederum Pourié nicht im Tor unter.

"Uns hat heute leider das Glück gefehlt, dass der Ball auch mal reingeht", sagte Alois Schwartz zu diesen Chancen en masse. Der KSC-Coach tat dies mit einem "weinenden Auge" - sowie dem Gefühl, dass "heute eigentlich drei Punkte" drin gewesen wären, aber auch mit der Erkenntnis, dass der KSC "mit dem 1:1 le ben" kann. "Wir haben dennoch eine super Vorrunde gespielt", sagte Schwartz mit Blick auf die eingesammelten 39 Zähler, verbunden mit Aufstiegsrang zwei.

Auch Sportdirektor Oliver Kreuzer wertete diese Punktzahl zum Jahresende als "absolut zufriedenstellend", auch für die Leistung, die die Mannschaft in den ersten 20 Saisonspielen gezeigt habe, gelte dies. Zumal man sich im Rundenverlauf kontinuierlich "weiterentwickelt und gesteigert" habe. "Daran müssen wir im neuen Jahr anknüpfen", sagte Kreuzer, fest davon ausgehend, dass der Aufstiegskampf "bis zum Ende eine heiße Kiste" bleibt. Immerhin, auch das konnte der Sportdirektor feststellen: "Wir sind mittendrin dabei."

KSC: Uphoff - Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach - Camoglu (84. M. Röser), Stiefler, Wanitzek, Lorenz - A. Fink, Pourié.

Braunschweig: Marcel Engelhardt - R. Becker, Nkansah, Kijewski - Sauerland, Fürstner, Pfitzner, Putaro - Bulut (80. Otto) - P. Hofmann (90.+2 Burmeister), Nyman (68. Janzer).

Schiedsrichter: Michael Bacher (Amerang) - Zuschauer: 13 841 - Tore: 0:1 P. Hofmann (6.), 1:1 Wanitzek (49.) - Gelbe Karten: Lorenz (6) / Janzer (1).