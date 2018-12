Lob allein reicht nicht

Rastatt

TTF Rastatt ist Halbzeitmeister Rastatt (red) - In der Tischtennis Verbandsliga der Männer wurde die spielfreie Mannschaft der TTF Rastatt mit 18:2 Punkten Halbzeitmeister. Bestens aufgelegt zeigte sich die Frauen des TV Bühl beim 8:0-Kantersieg gegen Freiburg in der Verbandsliga der Frauen (Foto: toto).

Bühl

Bühler Turner peilen Aufstieg an Bühl (red) - Aufstiegsfinale statt Absteigskampf lautet die Devise bei den Bühler Drittligaturner: Am Samstag hat die TVB-Turnriege im Aufstiegsfinale der Deutschen Turnliga gegen den KTV Fulda die Möglichkeit, völlig überraschend in die zweite Bundesliga aufzusteigen (Foto: ott).

Baden-Baden

Landesliga im Rückblick Baden-Baden (bor) - Aus regionaler Sicht sind in der Fußball-Landesliga die prominentesten Tabellenpositionen wie folgt besetzt: Der SV Bühlertal überwintert an der Tabellenspitze, der RSC/DJK tut dies genau am anderen Ende. Dazwischen tummeln sich die anderen (Foto: toto).