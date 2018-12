TTC Iffezheim ungeschlagen in Rückrunde

Baden-Baden

Starke Mannschaften Baden-Baden (red) - Zum letzten Wettkampf des Jahres trafen sich die Vereine aus dem Leichtathletikkreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl zum zweiten Hallen-Kinderleichtathletik-Cup in Baden-Baden. 30 Mannschaften mit knapp 300 Kindern waren am Start (Foto: rawo).

Rastatt

Lea Braunagel überragt Rastatt (red) - Sehr gute Leistungen stehen immer schwächer werdenden Teilnehmerzahlen bei der weiblichen Jugend im Leichtathletikkreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl gegenüber. Dies belegen die Zahlen in den Kreisbestenlisten. Immerhin gab es drei neue Kreisrekorde (Foto: rawo).

Sinzheim

Rückrunde wird spannend Sinzheim (red) - Gleich fünf Mannschaften streiten sich momentan um die vorderen Plätze in der Handball-Bezirksklasse. Zum Hinrundenende gastiert die SG Muggensturm/Kuppenheim II beim ASV Ottenhöfen II. Sinzheim III empfängt den TuS Memprechtshofen (Foto: av/fuv).