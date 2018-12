Schnelle Entwicklungsprozesse

Von Michael Ihringer



Das Wort Kollektiv wird von allen Profis des SC Freiburg so sehr im Denken verinnerlicht wie die Bibel bei gläubigen Christen. Auch Luca Waldschmidt hat den Begriff in dem halben Jahr, seit er beim Sport-Club mitwirkt, in seinem Vokabular fest verankert. Nach dem grandiosen 3:0-Sieg gegen RB Leipzig rückte er vor den Journalisten seine Mütze zurecht und sagte zum verwandelten Elfmeter das, was auch sein Trainer Christian Streich wohl gesagt hätte, wenn man ihn gefragt hätte. "Es ist egal, wer schießt. Wichtig ist, dass der Ball reingeht. Ich wurde von Nils gefragt, ob ich mich gut fühle. Das war der Fall. Nils kann den Ball jederzeit nehmen und wieder schießen."



Wobei Nils nicht einfach Nils ist, Petersen ist der absolute Publikumsliebling, in der vergangenen Saison rettete hauptsächlich der Führungsspieler die Südbadener mit seinen 15 Toren vor dem Abstieg. Als Lohn tauchte Petersen gar im erweiterten WM-Kader auf. Auch Luca Waldschmidt hat sich in rasender Geschwindigkeit viele Freunde in der Universitätsstadt gemacht, seit er vom hohen Norden in den äußersten Südwestzipfel des Landes gewechselt ist. Und vom turbulenten Chaos-HSV in die fast familiäre Atmosphäre eines eher kleinen Vereins kam, der sich gerade um die Neuen fürsorglich kümmert. Genauso akribisch, wie die Integration außerhalb des Rasens verläuft, geht Selbige auch auf dem Rasen in verschiedenen Schritten vonstatten. Streich spricht dann gerne von "Prozessen" in der Entwicklung eines Spielers. Waldschmidts Glanzleistung beim 3:1 gegen Mönchengladbach war so ein erster wichtiger Prozess, andere folgten. Was sich auch daran ablesen lässt, dass der Linksfuß in den vergangenen Wochen stets in der Startformation stand. Anfangs der Saison war das noch nicht der Fall. Wie einst Petersen, der in der Vergangenheit zumeist erst als Einwechselspieler wie Kai aus der Kiste vor dem gegnerischen Tor zuschlug, lernte auch der Edeltechniker zunächst die Bank kennen, ehe er Schritt für Schritt die Laufwege und Ballstafetten intus hatte. Streich wechselt relativ schnell vom schnodderigen Markgräfler-Dialekt in den scharfen Tonfall über, wenn Medienleute den vielzitierten "Joker" ins Spiel bringen. "Bei uns gibt es keine Joker, auch Nils war nie einer. Auch Nils ist in der Vorsaison oft von der Bank gekommen. Und was ist er heute?", fragt der temperamentvolle Trainer und gibt gleich selbst die Antwort: "Nationalspieler". Luca Waldschmidt könnte der nächste Freiburger sein, der das DFB-Trikot überstreift. Im A-Team wohlgemerkt. Der Umbruch in Joachim Löws Kader wird ihm früher oder später zugute kommen. Genau genommen ist der 22-Jährige mit bislang fünf Toren und einem Assist in dieser Saison schon jetzt Deutschlands Talent Nummer vier im Sturmsektor. Klar: Zu den schon etablierten und gleichaltrigen Leroy Sané und Timo Werner sowie dem ein Jahr älteren Serge Gnabry fehlt noch einiges, doch wer kommt dann noch, wenn ganz Deutschland junge, unverbrauchte Gesichter fordert, an denen nun auch Löw nicht mehr vorbeikommt. Von der U16 an hat Waldschmidt alle Junioren-Nationalteams durchlaufen. In der U21 hat er zuletzt zuverlässig getroffen und vorgelegt, für deren Trainer Stefan Kuntz ist er nach der geschafften EM-Qualifikation ein Schlüsselspieler für die Endrunde im nächsten Sommer. Kuntz, der sich stetig mit Streich austauscht, wird glücklich sein, dass Waldschmidts Persönlichkeit im beschaulichen Freiburg optimal gefördert wird. "Er entwickelt sich weiter, aber ruhig und langsam. Er muss noch viel lernen", weiß Streich. Viel Speed, enorme



Ballsicherheit



Wie das schon renommierte deutsche Talenttrio von Manchester City, RB Leipzig und Bayern München verfügt der Lockenkopf über viel Speed, feine Technik, gutes Spielverständnis und Raumgefühl, eine formidable Distanzschuss-Wumme, enorme Ballsicherheit und die Killermentalität vom Elfmeterpunkt. Beim Sport-Club gibt er so etwas wie den offensiven "Freischwimmer". Er zieht am liebsten zentral die Bahnen, auch wenn er in der Saisonvorbereitung noch oft über die Außenbahn kam. Er reißt mit seiner Stärke in Eins-zu-Eins-Situationen und seinen kreativen Ideen die Lücken für die Mitspieler oder zieht selbst in den Strafraum, wo er zumeist mit Petersen ein kongeniales Duo abgibt. Was für Streich genauso wichtig ist wie Talent, Sozialkompetenz und Geduld: "Er kann malochen." In Gestalt von Mike Frantz erhält er in dieser Disziplin jeden Trainingstag perfekten Anschauungsunterricht. Mittlerweile hat er auch die mitunter lästige Defensivarbeit ins Repertoire aufgenommen, ohne die es beim Sport-Club auch als Offensivkraft nun mal gar nicht geht. Luft hat er diesbezüglich schon noch nach oben, wie Streich in seiner typischen Art versichert: "Wenn nichts fehlen würde, würde er bei Liverpool oder Bayern kicken." Es würde nicht verwundern, wenn genau di ese zwei Vereine in nicht so ferner Zukunft bei Luca Waldschmidt und den Verantwortlichen des vorbildlichen Ausbildungsvereins vorsprechen würden. Mit dem großen Geldkoffer im Gepäck.

