Hohes Leistungsniveau gehalten Die Senioren-Leichtathletik im mittelbadischen Kreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl konnte auch 2018 ihr hohes Leistungsniveau halten, wenn auch die Teilnehmerzahlen in der Stadionleichtathletik rückläufig sind. Der Straßenlauf dagegen boomt immer noch. Diese Aussage konnte Kreis-Statistiker Ralf Wohlmannstetter nach Vorstellung der Kreisbestenlisten treffen. Dass die Altersklassen-Sportler noch lange nicht zum "alten Eisen" gehören, bestätigen die in den Kreisbestenlisten erfassten Leistungen, die viele Senioren auch auf vordere Plätze bei den aktiven Männern und Frauen brachten. Auch die zahlreichen Meistertitel der Mittelbadener bei badischen und deutschen Seniorenmeisterschaften sowie die Erfolge bei Welt- und Europameisterschaften sprechen für sich. Herausragend präsentierte sich 2018 Roland Heiler von der LAG Obere Murg. Der M-80-Senior stellte mit Kugel und Diskus zwei neue deutsche Rekorde auf und gewann bei der Senioren-WM im spanischen Malaga in der jüngeren M-75-Klasse Gold und Silber. Seine Bestweite mit dem Diskus betrug 41,74 Meter, mit der Vier-Kilo-Kugel 12,72 Meter und mit der Drei-Kilo-Kugel 13,35 Meter. Auch die Senioren-Geher des TV Bühlertal gehören in ihren Altersklassen zur Weltspitze. Die schnellsten Zeiten ging Denis Franke (M 45) mit 24:46,31 Minuten über 5 000 Meter, 52:21,69 Minuten über 10 000 Meter, 1:44:46 Stunden über zwanzig und 5:11:26 Stunden über fünfzig Kilometer. National und international gut unterwegs war auch Georg Hauger in M 60 in 27:54 Minuten über fünf Kilometer, 57:06 über zehn Kilometer, 2:00:01 Stunden über 20 und 3:27:12 Stunden über 30 Kilometer. Klaus Dietsche (M 55) musste verletzungsbedingt etwas zurückstehen, dafür sah man mit Hans-Georg Seipel (M 60) ein neues Gesicht ins Wettkampfgeschehen eingreifen und Altmeister Alfons Schwarz (M 60) war immer noch für schnelle Zeiten gut. Michael Winter der



überragende Athlet



Bei den Jung-Senioren M 30 war Michael Winter (SCL-Heel Baden-Baden) in seinem ersten Seniorenjahr der überragende Athlet. 11,73 Sekunden über 100 Meter, 16,75 Sekunden über 110 Meter Hürden, 1,80 im Hoch und 6,77 Meter im Weitsprung, 40,20 Meter im Diskus- und 56,47 Meter im Speerwurf sowie 3,20 Meter im Stabhochsprung sind seine beachtlichen Leistungen. Beim Kugelstoßen trumpfte Tobias Künstel (LAG Obere Murg) mit 13,10 Meter auf, im Halbmarathon debütierte August Benedicto (Mitternachtsläufer Bischweier) in starken 1:21:23 Stunden. In M 35 sorgte Stefan Gerber (TV Bühlertal) mit 52,65 Sekunden über 400 Meter, 1:59,01 Minuten über 800 Meter, 4:10,93 Minuten über 1 500 Meter und 17:43,73 Minuten über 5 000 Meter für starke Zeiten. Martin Wieland (TG Ötigheim) war in 11,91 Sekunden über 100 Meter schnellster Sprinter, Michael Arndt (Baden-Baden) in 37:25 Minuten über zehn Kilometer bester Langstreckler. In M 40 stechen die 12,46 Meter im Kugelstoßen von Volker Maier (SR Yburg Steinbach) heraus. In M 45 war sein Bruder Björn Maier über 100 und 200 Meter sowie auf der kurzen und langen Hürdenstrecke schnell unterwegs. Werner Stößer (LAG) erzielte gute drei Meter im Stabhochsprung, Rolf Wieland (Rastatter TV) schnelle 37:19 Minuten über zehn Kilometer. Ganz dünn gesät waren die Felder bei den Senioren M 50, wo außer über zehn Kilometer überall nur ein Teilnehmer am Start war. Für die besten Leistungen sorgte Speerwerfer Joachim Speck (TG Ötigheim) mit 45,82 Meter mit dem 800-Gramm-Gerät und 44,91 Meter mit dem 700-Gramm-Speer. Bester Läufer war sein Vereinskamerad Hermann Bartoldus. Ähnlich ist das Bild in M 55, wo Klaus Köppel (Ötigheim) auf allen Strecken zwischen 200 und 5 000 Meter Platz eins belegt und Andreas Köppel (Ötigheim) das gut gefüllte Feld über zehn Kilometer anführt. In M 60 ist Joachim Weber (RTV) in vielen Disziplinen auf Platz eins und hatte seinen Saisonhöhepunkt als süddeutscher Meister im Fünfkampf. Hans-Jürgen Mitzel und Peter Bachmann (beide LAG) sorgten für große Weiten mit Kugel und Diskus. In M 65 ist das Mehrkampfpendant zu Weber Adi Marxer (LAG) mit vielen ersten Plätzen im Kreis. Auf den langen Laufstrecken erzielten Helmut Stroh (Bischweier) und Willi Ganter (TV Eisental) die schnellsten Zeiten. In M 70, M 75 und M 80 findet man fast nur noch Athleten der LAG Obere Murg. Hans Zelenka beherrschte alle M-70-Disziplinen im Stadion, nur im Lauf liegen Georg Götz und Harty Strack (Bühlertal) vorne. In M 75 konnte nur Klaus Lipps (Haueneberstein) in die LAG-Phalanx einbrechen. Diethart Reichardt im Sprint und Weitsprung, Helmut Rebholz im Hochsprung und Diskuswurf sowie Dieter Bartzsch mit dem Speer waren die Besten. Im Lauf waren Heinz Gerstner und Helmut Wipfler erfolgreich. In M 80 sind Otmar Großmann und Klaus Riesenacker im Sprint und Sprung vorne, Dieter Bertsch (LG Hardt) erzielte beachtliche 62:17 Minuten über zehn Kilometer. Arne Haase (TV Bühlertal) steht in M 85 mit 70:54 Minuten über zehn Kilometer und 2:42:31 Stunden im Halbmarathon in den Listen. (rawo)

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Karlsruhe

KSC erobert Aufstiegsrang Karlsruhe (sid) - Der Karlsruher SC (Foto: GES) hat sich in der 3. Fußball-Liga auf den zweiten Tabellenplatz katapultiert. Die Badener gewannen das Heimspiel gegen den Aufsteiger 1860 München mit 3:2 (3:1). Die KSC-Tore erzielten Anton Fink (3.), Marvin Pourié (30.) und David Pisot (36.) » Weitersagen (sid) - Der Karlsruher SC (Foto: GES) hat sich in der 3. Fußball-Liga auf den zweiten Tabellenplatz katapultiert. Die Badener gewannen das Heimspiel gegen den Aufsteiger 1860 München mit 3:2 (3:1). Die KSC-Tore erzielten Anton Fink (3.), Marvin Pourié (30.) und David Pisot (36.) » - Mehr Iffezheim

Gauligaendkampf in Iffezheim Iffezheim (sch) - Turnen begeistert Jung und Alt. Dass dies so ist, bewies der Gauligaendkampf in Iffezheim. Über 500 Sportler aus 15 Vereinen zeigten eine beeindruckende Mischung aus turnerischem Können, sportlichem Körpereinsatz gepaart mit Eleganz und Ausdrucksstärke (Foto: sch). » Weitersagen (sch) - Turnen begeistert Jung und Alt. Dass dies so ist, bewies der Gauligaendkampf in Iffezheim. Über 500 Sportler aus 15 Vereinen zeigten eine beeindruckende Mischung aus turnerischem Können, sportlichem Körpereinsatz gepaart mit Eleganz und Ausdrucksstärke (Foto: sch). » - Mehr