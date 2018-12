Zauberfahrt am Zauberberg

Wenn Viktoria Rebensburg nichts mehr zu verlieren hat, gelingen ihr oft die wundersamsten Dinge. So geschehen diesmal am Zauberberg im österreichischen Semmering. Den ersten Lauf hatte sie verbockt, doch mit der besten Fahrt im Finale machte die Olympiasiegerin von 2010 zum wiederholten Mal in ihrer Karriere das schier Unmögliche noch möglich: Von Rang zehn fuhr sie noch vor auf Rang zwei. Nur Petra Vlhova aus der Slowakei blieb uneinholbar.

"Im zweiten Lauf hatte ich nichts mehr zu verlieren, ich konnte nur angreifen. Ich bin froh, dass ich es noch rumbiegen konnte", sagte Rebensburg zu ihrer grandiosen Fahrt. Umgebogen hat sie ein Rennen nach einem reichlich missratenen ersten Lauf schon häufiger, am eindrucksvollsten bei der WM 2015, als sie von Rang elf aus noch zu Silber fuhr. Am Zauberberg war ihr am Ende nur Petra Vlhova gewachsen, die mit einem Vorsprung von 0,45 Sekunden ins Ziel kam. "Das war ein grandioser zweiter Lauf, absolut tipptopp", sagte DSV-Alpinchef Wolfgang Maier zur Aufholjagd von Rebensburg, bei der zunächst, wie er mit einem Schmunzeln anmerkte, "schon ein leichter Gesichtsverlust" zu sehen gewesen sei. Der zweite Durchgang spreche allerdings wieder einmal "für das Niveau, das sie fahren kann". Für Rebensburg war es nach Lake Louise (Dritte im Super-G) und Courchevel (Zweite im Riesenslalom) die dritte Podestplatzierung im WM-Winter.

Ohne den verletzten Thomas Dreßen sind die deutschen Abfahrer von derartigen Leistungen ein gutes Stück entfernt, Maier aber lobte das Abschneiden seiner Läufer auf der Eisbahn in Bormio dennoch als "echt gut". Beim eindrucksvollen Sieg von Dominik Paris aus Südtirol war Josef Ferstl als Elfter der beste auf der glatten Piste "Stelvio". "Ich bin sehr zufrieden", sagte er nach seiner beherzten Fahrt, "ich habe alles gegeben, und ich habe gezeigt, dass ich kämpfen kann."

Gleiches galt für Dominik Schwaiger und Manuel Schmid. Nach einem furchterregenden Sturz des Slowenen Klemen Kosi, der mit dem Hubschrauber von der Piste geflogen werden musste, jedoch laut einem ersten ärztlichen Bulletin neben Hautabschürfungen nur einen Nasenbeinbruch hat, zeigten die beiden Deutschen trotz ihrer hohen Startnummern 37 und 44 eine sehr couragierte Fahrt. Schwaiger kam auf Rang 19 - sein bestes Abfahrtsresultat im Weltcup. Schmid belegte Rang 21. Andreas Sander dagegen enttäuschte als 35. Schwaigers Leistung war umso bemerkenswerter, weil er im Vorjahr auf der "Stelvio" schwer gestürzt war und mit dem Rettungshubschrauber ausgeflogen werden musste. "Ich war schon ziemlich nervös am Start, vor allem, als der Slowene gestürzt ist", bekannte er.

Die "Stelvio" verlangte den Läufern gestern alles ab. Auf einer Eis-Skala von eins bis zehn sei die Piste eine "Neun" gewesen, sagte Ferstl zu den "verrückten" Bedingungen. Im Training war es sogar noch etwas eisiger gewesen, Schwaiger hatte daher in einem sozialen Netzwerk spaßeshalber ein Foto gepostet mit einem Eishockeyspieler auf der Piste und der scherzhaften Frage an den Deutschen Eishockey-Bund: "DEB, habt ihr ein paar Schlittschuhe für mich?" (sid)