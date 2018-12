Wieder auf Kurs Richtung Playoffs

Vor allem Außenangreifer Felix Orthmann steigerte sich nach schwachem Start gewaltig und avancierte zum Matchwinner seines Teams.

Die Bisons starteten nach der desolaten Vorstellung in Düren überraschend stark in eine Partie, die durchaus richtungsweisenden Charakter hatte. Wolochin hatte in der Annahme eine personelle Änderung vorgenommen, vor allem aber auch die Taktik geändert. Anton Qafarena kam für Jacob Arnitz auf der Außenposition zum Einsatz, gleichzeitig wurde in der Annahme auf einen modifizierten Zweier-Riegel umgestellt. Libero Tim Stöhr und Orthmann übernahmen die Hauptlast, Qafarena und Diagonalangreifer Bruno Lima griffen bei Bedarf mit ein. Hinzu kam, dass die gegnerische Angriffstaktik gut analysiert wurde, denn der Bühler Block leistete von Anfang an exzellente Arbeit. So legte Bühl vor erstmals mit 1 700 Zuschauern ausverkaufter Kulisse einen optimalen Start hin und lag bis 16:9 absolut auf Kurs. Nach der zweiten technischen Auszeit änderte Giesen aber seine Aufschlagtaktik: Orthmann, der fast schon zu viel Verantwortung übernahm, geriet verstärkt in den Brennpunkt und Punkt um Punkt verkürzten die Gäste den Rückstand. Bei 20:19 übernahm Giesen erstmals die Führung und holte sich wenig später den ersten Satz. Trotz des heftigen Rückschlags ließen sich die Bisons kaum aus der Ruhe bringen und nach kurzer Anlaufzeit übernahmen sie auch im zweiten Satz das Kommando. Schnell wuchs der Vorsprung auf bis zu sieben Punkte an (17:10), ehe sich das Drama aus dem ersten Satz zu wiederholen schien. Wieder häuften sich die Bühler Annahmeprobleme, Giesen verkürzte binnen weniger Ballwechsel auf 18:19 - das Spiel war wieder offen. Dann punktete Orthmann überlegt gegen einen Dreierblock zum 22:20 und legte wenig später zum 24:20 nach. Ein Aufschlagass von Matt Seifert besiegelte den Satzausgleich. Das Spiel war wieder offen und genau so lief auch der dritte Satz. Giesen legte vor, Bühl war bei 10:10 wieder dran und danach ging es ausgeglichen bis ins Satzfinale, in dem die Bisons den entscheidenden Tick besser waren. Damit schien der Widerstand der Gäste gebrochen, zumal Orthmann in der Annahme jetzt fehlerfrei und souverän die Bälle ans Netz schaufelte und dort zudem zuverlässig punktete.

Bärenstark war Anton Qafarena, mit 18 Punkten im Angriff zuverlässigster Punktesammler der Hausherren, sowie Yannick Goralik mit starkem Block und gutem Angriffsspiel.

"Wir sind glücklich mit dem Ergebnis", fasste Bisons-Coach Ruben Wolochin nach Spielende die nervenaufreibende, 102 Minuten lange Achterbahnfahrt zusammen. "Die Leute sind zufrieden, das ist unsere Aufgabe."

Doch der Bühler Trainer sah natürlich auch die Schwächen im Team. "Wir sind nicht kon-



stant genug und wir müssen wegen der Verletzungsprobleme ständig neue Lösungen finden. Aber wir haben uns immer wieder zurück gekämpft und das ist richtig gut - darauf lässt sich aufbauen."