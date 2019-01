Zwischen Genie und Wahnsinn

In den kommenden Minuten, Stunden und Tagen wächst sich dieser Allerweltsunfall zu einem Drama aus. Die Kamera auf Schumis Helm beweist, dass er, der früher mit bis zu 350 Stundenkilometern im roten Ferrari über die Strecke gedonnert ist, gemächlich unterwegs war. Trotzdem erleidet der siebenmalige Weltmeister ein schweres Schädel-Hirn-Trauma, kämpft um sein Leben, liegt monatelang im Koma, ehe er Anfang April 2014 langsam erwacht.



1 832 Tage nach diesem verheerenden Unfall feiert Michael Schumacher heute im Kreise seiner Familie den 50. Geburtstag. Vielleicht wird ihn Jean Todt, sein langjähriger Wegbegleiter bei der Scuderia, oder Sebastian Vettel ("Ich vermisse ihn"), sein Nachfolger auf den Formel-1-Pisten dieser Welt, in seinem schweizerischen Domizil in Gland am Genfer See besuchen. Vielleicht wird der gebürtige Kerpener mit seinen Freunden dann über die vergangenen, rasanten Zeiten plaudern. Vielleicht aber, wird Schumi seinen E hrentag auch gar nicht wirklich bewusst miterleben - zu stark könnten die Schädigungen nach dem monatelangen Überlebenskampf immer noch sein. Die Welt weiß das nicht, sie kann es nicht wissen. Die Familie und das Management halten sich mit Meldungen über Schumachers Gesundheitszustand völlig bedeckt.

"Ein Verrückter





oder ein Superstar"



So plötzlich Schumacher aufgrund dieses tragischen Unfalls aus der Öffentlichkeit verschwindet, so plötzlich tauchte dieser junge, talentierte Rennfahrer im August 1991 im Formel-1-Zirkus auf. Nachdem Bertrand Gachot zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde, suchte Eddie Jordan für seinen Rennstall händeringend nach einem Ersatzfahrer für den Großen Preis von Belgien - und fand ihn in Michael Schumacher. In der Woche vor dem Grand Prix sitzt der damals 22-Jährige erstmals in einem Formel-1-Wagen und überzeugt bei den Testfahrten in Silverstone auf Anhieb. Bereits nach vier Runden wird der Deutsche von dem damaligen Jordan-Techniker Trevor Foster wieder in die Boxengasse beordert und ermahnt, langsamer zu fahren. Doch Schumacher hört nicht auf die Anweisungen, gibt weiter (Voll-)Gas - und pulverisiert den Streckenrekord des Stammfahrers Andrea de Cesaris geradezu. 1,5 Sekunden ist das Ausnahmetalent schneller, was Foster zu folgender Aussage zu seinem Teammanager Ian Philipps bewegt: "Wir müssen den Kerl einbremsen. Schau, dass du Eddie ans Telefon kriegst, und sage ihm, dass wir hier einen Verrückten oder einen Superstar im Auto haben."

Am Wochenende dann lässt Schumacher im belgischen Spa, obwohl er auf dieser Strecke zuvor noch nie gefahren ist, erstmals die Muskeln spielen, legt sich im Training mit Alain Prost an und rast im Qualifying fast sensationell auf Position sieben. Das Talent, gepaart mit dieser beinahe beängstigenden Furchtlosigkeit vor großen Namen, bleibt im Fahrerlager nicht lange verborgen - auch wenn sein erster Grand Prix schon nach einem Kilometer aufgrund eines Kupplungsdefekts früh endet. Bereits zwei Wochen später, beim Rennen in Italien, fährt Schumacher, nun für Benetton am Lenkrad, als Fünfter erstmals in die Punkte, seinen ersten Sieg holt er in Spa - exakt ein Jahr nach seinem Debüt in der Königsklasse. Die erste komplette Saison 1993 beendet der 91-fache Grand-Prix-Sieger auf dem dritten Platz.

Schon früh allerdings fällt auf, mit welch harten Bandagen der Kerpener auf der Rennstrecke kämpft. Stieg Schumacher in seinen Boliden, ließ er seine Gefühle in der Boxengasse zurück, spulte seine Runden präzise wie eine Maschine ab - mit nur einem Ziel: Den Sieg einzufahren, egal mit welchen Mitteln und zu welchem Preis. 1994, beim dramatischen WM-Finale in Adelaide, kollidiert der in diesem Rennen unterlegene Schumacher - durchaus absichtlich - mit seinem Widersacher Damon Hill. Schumachers Benetton streikt sofort, doch auch der Brite muss, gezeichnet von dem Zusammenstoß, das Rennen später frühzeitig beenden - den ersten WM-Titel eines Deutschen bejubelt Schumi am Fangzaun, nachdem ein Streckensprecher sagt: "Hill an der Box. Probleme." 1995 gelingt die Titelverteidigung.

"Schumis" schwärzeste Stunde in Jerez 1997



Schumacher strebt nun nach Höherem und will einem alten Mythos neues Leben einhauchen. Der Deutsche wechselt 1996 zur damals am Boden liegenden Scuderia Ferrari. Was folgt, ist eine beispiellose Erfolgsserie des zur Perfektion strebenden Deutschen und den teils chaotisch arbeitenden Italienern. Im ersten Jahr betreibt Schumacher Aufbauarbeit, trotzdem fährt er drei Grand-Prix-Siege ein. Bereits im nächsten Jahr liefert sich der Kerpener ein hartumkämpftes Titelrennen mit dem Kanadier Jacques Villeneuve.

Die Entscheidung fällt im letzten Rennen im spanischen Jerez - und wird zur schwärzesten Stunde für Schumi. Es ist die 48. Runde, als Villeneuve einen Überraschungsangriff auf den Ferrari startet: Der Deutsche verliert beim Abwehrmanöver die Nerven, mutiert zum Rammbock und will Villeneuve von der Strecke bugsieren - landet jedoch selbst im Kiesbett. Aus der Traum vom ersten WM-Titel mit den Roten. Da ist es wieder, das Vabanquespiel zwischen Genie und Wahnsinn. Zwischen dem über alle Maßen talentierten Rennfahrer und dem beinahe krankhaften Drang, immer der Beste zu sein - mit allen Mitteln, wenn nötig, auch mit illegalen. Schumacher zeigt sich nach dem Rennen uneinsichtig, sieht kein Fehlverhalten bei sich. Die Kritik an seiner Person nimmt zu, die FIA reagiert und entzieht ihm alle WM-Punkte 1997. In den beiden darauffolgenden Jahren hetzt Schumi dem langersehnten Titel hinterher, 1998 steht ihm der Finne Mika Häkkinen im Weg, 1999 zerbricht der Traum von der Krönung im Reifenstapel von Silverstone, als sich Schumi nach einem Unfall das Bein bricht.

Erst im neuen Jahrtausend erfüllt sich endlich der WM-Traum. In Suzuka liefert sich Schumacher mit Häkkinen eine Nervenschlacht, wehrt alle Angriffsversuche des Finnen ab und holt sich seinen dritten Titel. Der Druck fällt von ihm ab, mit roter Perücke macht er die Nacht zum Tag. In solchen Momenten wird die andere Seite sichtbar, die des Familienmenschen, des Teamplayers, des Gefühlsmenschen Schumacher. "Er kannte alle mit Vornamen, auch die Geburtstage seiner Mitarbeiter - weil er sie wertschätzte", erzählte der ehemalige Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug einst nach Schumis Formel-1-Rückkehr zu Mercedes im Jahr 2010. Oder etwa nach dem Sieg in Monza 2000, als Schumi seinen 41. Erfolg feiert und mit seinem Idol Ayrton Senna gleichzieht. In der anschließenden Pressekonferenz heult er minutenlang hemmungslos. "Dieses Rennen bedeutet mir ungeheuer viel. Wenn mir überhaupt eine Statistik etwas bedeutet, dann diese", stammelt er in die Mikrofone.

In den folgenden Jahren dominieren Schumacher und die Scuderia die Motorsport-Königsklasse fast nach Belieben. Es folgen die Titel vier bis sieben. Erst 2005 muss sich der Deutsche dem aufstrebenden Spanier Fernando Alonso beugen. 2006, in seinem vermeintlich letztem Karrierejahr, gelingen dem Ferrari-Star noch sieben Siege und die Vize-Weltmeisterschaft. Doch im Ruhestand hält es Schumacher nicht lange aus, 2010 kehrt er zu Mercedes zurück, ihm selbst bleibt ein Rennsieg im Silberpfeil in den drei Jahren jedoch verwehrt, dafür leistet er erneut wertvolle Aufbauhilfe für die späteren Weltmeistertitel von Nico Rosberg und seinem designierten Thronfolger Lewis Hamilton, der voller Bewunderung feststellt: "Er war gemeinsam mit Ross Brawn und Norbert Haug Teil des Teams, als das Fundament gelegt wurde für den Erfolg, den wir heute genießen dürfen. Er wird immer der Größte aller Zeiten bleiben."