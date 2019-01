Das Märchen vom Hexer und den Amateuren

Joachim Deckarm, der Geniale, der so tragisch Unvollendete, blockte den letzten verzweifelten Wurf der Russen, dann ertönte die Schlusssirene. Kopenhagen, 5. Februar 1978, 16.48 Uhr. Die deutschen Underdogs hatten den übergroßen Favoriten Russland mit 20:19 geschlagen, und der Handball erlebte das, was der Fußball 24 Jahre zuvor mit dem Wunder von Bern in die Geschichtsbücher geschrieben hatte. Mit einer goldenen Pappkrone auf dem Kopf wurde Vlado Stenzel von seinen Spielern durch die Halle getragen. Der "Magier", wie sie den legendären Bundestrainer nannten, hatte Unglaubliches bewirkt. Aus einer zusammengewürfelten Truppe junger Handballer machte er Weltmeister, deren Namen bald jedes Kind kannte. Torwart Manfred Hofmann, Abwehrchef Heiner Brand, der viel zu früh verstorbene Erhard Wunderlich, Jimmy Waltke, Kurt Klühspies, Arno Ehret, Arnulf Meffle, Manfred Freisler, Gerd Rosendahl, Kapitän Horst Spengler, Claus Fey und natürlich der unvergleichliche Jo Deckarm, zu seiner viel zu kurzen Zeit der beste Handballer der Welt.

Ein wilder Haufen aus Amateuren, Studenten und Auszubildenden hatte der Handball-Weltmacht Russland den Titel geklaut. Einfach so. "Wir waren Feierabend-Weltmeister", hat Rückraumspieler Klühspies einmal gesagt. Und sie waren vor allem ein verschworener Haufen, dafür hatte Stenzel gesorgt. Mit Fragebögen fand er heraus, wer mit wem am besten konnte, diese Erkenntnis setzte er bei der Zimmerverteilung und auf der Platte um.

Stenzel war in seiner Arbeit konsequent, aber er gewährte seinen Leistungsträgern auch Freiräume. Hin und wieder gab es mal ein Bier am Abend, mit den leeren Dosen stellten Brand und Co. die Spielzüge der Sowjets nach. Entscheidende Tipps kamen vom Kapitän der DDR. Wolfgang Böhme suchte immer wieder die Nähe zum Klassenfeind und gesellte sich auch am Abend vor dem großen Finale verbotenerweise zu Brand und Co.

Die Vorbereitung war goldrichtig, Deutschland bot den Sowjets vom Anpfiff weg Paroli, es war ein Spiel zweier Gegner auf Augenhöhe. In der zweiten Halbzeit führte der Underdog mit 13:12, dann schlug die Sternstunde von Dieter Waltke, der seinen Spitznamen Jimmy in Anlehnung an Jimi Hendrix seinen langen Haaren verdankte. Nach drei schnellen Toren des Linksaußen, der bis dahin noch keine einzige Turnierminute gespielt hatte, lag Deutschland in der 44. Minute 16:12 vorne - die UdSSR schaffte es nicht mehr, das Spiel zu drehen.

Ach ja, eine Prämie für die Weltmeister gab es natürlich auch. Jeder Spieler erhielt einen Gutschein über 1 000



D-Mark von einem Möbelhaus. (sid)