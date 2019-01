Der Budenzauber nimmt Fahrt auf

Beim Mitternachtsturnier in Kuppenheim sind heute neben dem Verbandsligisten unter anderem die Landesligisten Elchesheim und Bühl, die U 23 des Offenburger FV sowie der französische Titelverteidiger FC Kronenbourg mit von der Partie. Laut 08-Trainer Matthias Frieböse sind die Franzosen "wahre Futsalexperten, die einen feinen Ball spielen".

Einen feinen Ball spielen müssen morgen auch freilich die sechs Teams bei der Hardtmeisterschaft in Bietigheim, schließlich geht es um das erste Ticket für den BT-Mittelbaden-Cup. Neben den bereits qualifizierten 1. SV Mörsch (Verbandsliga) und FV Würmersheim (Landesliga) balgen sich die restlichen vier Mannschaften (Steinmauern, Muggensturm, Bietigheim und Durmersheim) um den begehrten Startplatz.

Um keinen Startplatz, dafür um reichlich Ruhm und Prestige geht es beim traditionell hochkarätig besetzten Hans-Trautmann-Pokal in Bühl am Dreikönigstag. Neben dem gastgebenden Landesligisten sind auch die Verbandsligisten Offenburger FV, SV 08 Kuppenheim und Kehler FV sowie der Oberligist SV Linx am Start. "Nachdem wir uns in den zurückliegenden Jahren als großzügiger Gastgeber gezeigt haben, wollen wir diesmal bei der Vergabe der vorderen Plätze mitreden", sagt VfB-Trainer Alexander Hassenstein.

Zudem steigen in der Sinzheimer Fremersberghalle (morgen), wo der SVS den Tipico-Cup austragt, und in der Ottenauer Jakob-Scheuring-Halle (Sonntag) beim Murgtal-Cup des Landesligisten Spvgg Ottenau zwei weitere Turniere, bei denen die Zuschauer viele Doppelpässe, Dribblings und Kabinettstückchen zu sehen bekommen werden.

Ganz im Zeichen des BT-Mittelbaden-Cups stehen dann bereits der 12. und 13. Januar. Schließlich werden die Stadtmeister in Baden-Baden und Rastatt sowie der Murgtalmeister gesucht - einhergehend mit einem Startplatz für das Highlight der Hallensaison am 27. Januar. Während in Rastatt der RSC/DJK und im Murgtal die Spvgg O ttenau sowie der TSV Loffenau (alle drei Landesligisten sind qualifiziert für den BT-Mittelbaden-Cup) entspannt in das jeweilige Turnier gehen können, wollen vor allem die vermeintlich "Kleinen" ihre Chance nutzen, um im Reigen der Etablierten in Mörsch mitmischen zu dürfen. Man darf also gespannt sein, welche Mannschaften sich am Ende durchsetzen werden.

Entspannter dürfte es dagegen am Samstag, 12. Januar, bei dem von der Schiedsrichtergruppe Rastatt veranstalteten 13. Eugen-Peter-Gedächtnisturnier in der Ötigheimer Sporthalle zugehen. Zwölf Teams kämpfen ab 15 Uhr um den Sieg. Über das gesamte Wochenende geht das Turnier des Bezirksligisten FC Ottenhöfen. Am 18. Januar lädt der VfR Bischweier, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert, zum Hallenturnier.

Quasi als Generalprobe für den BT-Mittelbaden-Cup dient dem 1. SV Mörsch der 18. und 19. Januar. Freitags veranstaltet der Verbandsligist sein Mitternachtsturnier, die Finalteilnehmer qualifizieren sich dann für den Rheinstettener Hallen-Super-Cup tags darauf.

Das letzte Ticket für das Hallen-Highlight wird dann am Sonntag, 20. Januar, beim Bühler Stadtpokal vergeben. Sowohl der VfB Bühl als auch der SV Bühlertal können als Landesligisten den Meisterschaftskampf entspannt angehen und eventuell paar Körner für den BT-Mittelbaden-Cup sparen.

Diesen veranstaltet zum ersten Mal der 1. SV Mörsch, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiert. Als besonderes Schmankerl hat der Verbandsligist eine Vollbande organisiert, was zu noch mehr Tempo, Dribblings und Tore führen dürfte. "Das ist ein Riesen-Highlight, auf das wir uns sehr freuen", sagt SVM-Vorstand Torsten Feil. Titelverteidiger ist der FV Malsch.