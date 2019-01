Offensiv zum Klassenerhalt

Doch fängt Arns über die bisherige Runde zu sinnieren an, kommt schnell das Gefühl auf, dass der Germanen-Trainer nicht gänzlich zufrieden ist: "Wir hatten sicherlich einige Höhen, aber leider auch einige Tiefen. Insgesamt liegt die Punktezahl im Rahmen, aber ein paar mehr hätten es schon sein dürfen. Es steckt viel Potenzial in meinem Team, aber noch unterliegen wir zu großen Schwankungen. Meine Mannschaft ist noch jung, die wird aus dem einen oder anderen Rückschlag, den wir hatten, lernen", sagt er.

Das von Arns angesprochene Potenzial zeigten die Germanen etwa bei den zwei Siegen gegen den Spitzenreiter SV Forbach. Am zweiten Spieltag, nach dem Auftakterfolg gegen Mitaufsteiger Rauental (4:2), entführte der SVB mit einem 2:0-Sieg die drei Punkte vom Eulenfelsen. Am letzten Spieltag vor der Winterpause wurden die Murgtäler dann auf heimischem Geläuf mit 1:0 niedergekämpft. "Gegen den Tabellenführer in einer Saison zweimal zu gewinnen, ist schon bemerkenswert. Das zeigt, dass wir mit allen Mannschaften mithalten können", sagt Arns, dessen Team nach dem sechsten Spieltag (4:3 gegen Steinmauern) gar von der Tabellenspitze grüßte und plötzlich mittendrin im Aufstiegsrennen war.

Doch statt den Höhenflug, gepaart mit der Aufstiegseuphoriewelle, fortzusetzen, wurden bis zum Hinrundenende lediglich noch zwei Siege eingefahren. Abschied aus dem Titelrennen, "Hallo" graues Mittelfeld, hieß es folglich. Auch der Rückrundenstart in Rauental ging mit 3:6 gehörig in die Binsen. "Wir hatten im Herbst eine schwierige Zeit, mit einigen Verletzungssorgen und einigen unglücklichen Resultaten. Doch die Jungs haben sich nie aufgegeben und sich mit dem Sieg gegen Forbach mehr als anständig in die Winterpause verabschiedet", sagt der SVB-Trainer.

Verlass ist weiterhin auf die Offensivstärke - vor allem auf die Ausgeglichenheit in der Angriffsreihe. Neben Julian Rittler (acht Saisontore) treffen auch Marvin Klumpp (sieben), Spielertrainer Arns und Marc Zimmermann (je fünf) verlässlich. Zudem ist der SV Bietigheim auf dem heimischen Rasen eine Macht, belegt in der Heimtabelle mit 19 Punkten hinter dem FV Muggensturm den zweiten Rang.

"Wir müssen versuchen, auch auswärts noch etwas mutiger zu spielen", sagt Arns, angesprochen auf die magere Ausbeute von lediglich sieben Zählern in der Fremde. "Außerdem sind 30 Gegentore etwas zu viel. Aber das hatte auch mit unseren Verletzungssorgen, gerade in der Abwehr, zu tun."

Mehr Punkte auswärts, weniger Gegentore, dann sollte auch das vom SVB-Spielertrainer anvisierte Saisonziel erreicht werden: "Ein einstelliger Tabellenplatz, früher Klassenerhalt. Vielleicht können wir in der Rückrunde noch ein, zwei Plätze nach oben klettern. Dann haben wir eine richtig gute erste Runde in der Kreisliga A Nord gespielt." Mit reichlich Toren - ganz nach dem Gusto von Offensivfanatiker Christian Arns.