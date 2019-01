Licht und Schatten bei den Nachwuchs-Leichtathletinnen

Licht und Schatten gab es bei den Nachwuchs-Leichtathletinnen im Alter zwischen acht und 15 Jahren im Leichtathletikkreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl. Große Teilnehmerfelder und gute Ergebnisse auf Kreis- und Regionalebene beweisen die erfolgreiche Nachwuchsarbeit in den Vereinen, was auch die Zahlen in den Bestenlisten 2018 bestätigen. Trotzdem wurden die Steigerungen der vergangenen Jahre gebremst und es konnte nur ein neuer Kreisrekord durch Weitspringerin Sara Lazarevic (W 13) verzeichnet werden. Gut gefüllt sind die Teilnehmerfelder in den Klassen U 16. Das täuscht aber über den tatsächlichen Leistungsstand in den Kreisvereinen hinweg, da ein Großteil aller Athletinnen vom SR Yburg Steinbach und der LAG Obere Murg kommen. In den Teamwertungen führt Steinbach über 4 x 100 Meter, im Dreikampf, Vierkampf und Blockwettkampf, die LAG im Siebenkampf und 3 x 800 Meter. Bei den W 15 ragt Helen Baumgarten (Steinbach) als badische Meisterin über 300 Meter (42,23 Sekunden), über 100 Meter (12,57) und Beste im Hochsprung sowie im Block Sprint ebenso heraus wie ihre Vereinskameradin Hanna Altmann als badische Meisterin im Dreisprung mit 11,17 Metern sowie als Kreisbeste im Drei-, Vier- und Siebenkampf, Weitsprung und 80 Meter Hürden. Julia Wörner (LAG) wurde badische Meisterin im Hammerwurf und führt im Kreis zudem im Kugelstoßen und Diskuswerfen. Sophia Seiter (TV Bühl) erzielte die schnellsten Zeiten über 800 Meter (2:20,32 Minuten), 2 000 Meter (6:57,43) und Fünf-Kilometer Straßenlauf. Hanna Gernsbeck (LAG) war Schnellste über 1 000 Meter, 3 000 Meter und im Zehn-Kilometer Straßenlauf. Auf Platz eins liegen Lilly Schneider (SCL-Heel Baden-Baden) im Speerwurf und Block Wurf sowie Svenja Mungenast (LAG) im Ballwurf und Block Lauf. Bei den W-14-Mädchen ragt der süddeutsche Meistertitel von Natalie Tschierske (Rastatter TV) mit 39,20 Meter heraus. Kreisbeste war sie zudem im Hochsprung, Kugelstoßen und Siebenkampf. Jolien Ring (LG Hardt) führt die Kreislisten über 100 Meter, 80 Meter Hürden, im Drei- und Vierkampf sowie im Blockwettkampf Sprint an. Nadia-Zoe Schneider (TV Gernsbach) wurde badische Meisterin im Stabhochsprung und führt auch im Diskuswurf. Zweimal Platz eins belegen auch Carmen Bertsch (LG Hardt; 800 und 2 000 Meter) und Ana-Paula Schmitz (Steinbach; 300 Meter, Block Lauf). Bei den Mädchen U 14 liegt der SCL-Heel über 4 x 75 Meter, der TV Bühl über 3 x 800 Meter vorne. Der TV Haueneberstein führt im Mannschaftsdrei- und vierkampf, der SR Yburg im Blockwettkampf. Mit 5,35 Meter stellte Sara Lazarevic einen neuen Weitsprung-Kreisrekord auf. In 10,21 Sekunden war sie zudem Schnellste über 75 Meter und führt auch im Vierkampf und Block Sprint. Luisa Ortanderl (LG Hardt) sorgte für die schnellsten Zeiten über 800 Meter, 2000 Meter sowie 60 Meter Hürden und war Kreisbeste im Ballwurf und Block Lauf. Isabel Seebacher (Steinbach) führt mit Kugel und Speer, Helena Stojanovic mit Diskus und im Block Wurf. Sechs erste Plätze belegt Aline Bach (TV Haueneberstein) bei den W 12: 75 Meter, 800 Meter, Weitsprung sowie Dreikampf, Vierkampf und Block Lauf. Josefine Fruchtmann (Steinbach) war Beste mit Speer und Ball, Maya Möhrle (LAG) im Fünfsprung, Block Sprint und über 60 Meter Hürden, Alessandra Jung (LG Hardt) mit Kugel, Diskus, im Hochsprung und Block Wurf. Die Teamwertungen U 12 werden von der LG Hardt (Drei- und Vierkampf), Steinbach (4 x 50 Meter) und Bühl (3 x 800 Meter) angeführt. In W 11 belegte Emily Siegel (TuS Hügelsheim) die ersten Plätze im Vierkampf, Ballwurf und Hochsprung. Anni Michelfelder (TV Bühl) war Schnellste im Fünf-Kilometer Straßenlauf und bei W 12 über 2 000 Meter. In W 10 liegt Leonie Tschierske (Rastatter TV) über 50 Meter, im Ballwurf, Dreikampf und Vierkampf auf Platz eins. Nele Huck (VFB Gaggenau) führt im Hoch- und Weitsprung. Bei den U 10 stellte der TV Gernsbach die beiden besten Dreikampfmannschaften. Jule Hofsäß führt in W 9 im Ballwurf und Dreikampf sowie zusammen mit ihrer Vereinskameradin Klara Mertens über 50 Meter. In W 8 liegt Stella Siegel (Hügelsheim) im Weitsprung und Dreikampf vorne. (rawo)

