Perfekter Start ins neue Jahr

Hügelsheim

Kampf um die Playoffs Hügelsheim (red) - Die spannende Phase in der Eishockey-Regionalliga beginnt für die drittplatzierten Baden Rhinos mit einem Heimspiel. Im Spargeldorf gastiert der EHC Freiburg. Bereits seit drei Jahren besteht im Nachwuchsbereich beider Vereine eine Kooperation (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Die spannende Phase in der Eishockey-Regionalliga beginnt für die drittplatzierten Baden Rhinos mit einem Heimspiel. Im Spargeldorf gastiert der EHC Freiburg. Bereits seit drei Jahren besteht im Nachwuchsbereich beider Vereine eine Kooperation (Foto: toto). » - Mehr

Zweibrücken

Rhinos wollen Topspiel gewinnen Zweibrücken (red) - Richard Drewniak hat einen simplen Weihnachtswunsch: "Wir wollen in Zweibrücken gewinnen und über Weihnachten ganz oben stehen", sagt der Trainer des Eishockey-Regionalligisten ESC Hügelsheim vor der Partie am Sonntag beim Verfolger (Foto: av). » Weitersagen (red) - Richard Drewniak hat einen simplen Weihnachtswunsch: "Wir wollen in Zweibrücken gewinnen und über Weihnachten ganz oben stehen", sagt der Trainer des Eishockey-Regionalligisten ESC Hügelsheim vor der Partie am Sonntag beim Verfolger (Foto: av). » - Mehr

Hügelsheim

Tabellenführung verteidigt Hügelsheim (red) - Einen ungefährdeten 7:2-Erfolg über das Ligaschlusslicht Mannheim landeten die Baden Rhinos am frühen Sonntagabend im heimischen Airpark. Vor 1 000 Zuschauer in der proppevollen Eisarena verteidigten die Gastgeber souverän die Tabellenführung (Foto: fuv). » Weitersagen (red) - Einen ungefährdeten 7:2-Erfolg über das Ligaschlusslicht Mannheim landeten die Baden Rhinos am frühen Sonntagabend im heimischen Airpark. Vor 1 000 Zuschauer in der proppevollen Eisarena verteidigten die Gastgeber souverän die Tabellenführung (Foto: fuv). » - Mehr

Hügelsheim

Hügelsheim will Spitze verteidigen Hügelsheim (red) - Eishockey-Regionalligist ESC Hügelsheim mit Trainer Richard Drewniak (Foto: toto/av) muss derzeit Personalprobleme verkraften und steckt diese als Tabellenführer gut weg. Ins Heimspiel am Sonntag gegen Schlusslicht Mannheim gehen die Rhinos als klarer Favorit. » Weitersagen (red) - Eishockey-Regionalligist ESC Hügelsheim mit Trainer Richard Drewniak (Foto: toto/av) muss derzeit Personalprobleme verkraften und steckt diese als Tabellenführer gut weg. Ins Heimspiel am Sonntag gegen Schlusslicht Mannheim gehen die Rhinos als klarer Favorit. » - Mehr