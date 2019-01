SV Bühlertal nicht zu stoppen

Lange dauerte es nicht, da zappelte der Ball im Finale zum ersten Mal im OFV-Tor. SVB-Torjäger Isuf Avdimetaj erzielte die Führung, die jedoch Offenburgs Wirbelwind Dimitrios Tsolakis postwendend egalisierte. Doch der SVB war die klar überlegene Mannschaft und ging durch Routinier Sebastian Keller wieder in Führung. Niclas Scharer erhöhte für die Hurle-Elf zum 3:1. Wiederum Avdimetaj gelang mit dem 4:1 die Vorentscheidung. Der OFV betrieb mit dem 4:2 kurz vor Schluss nur noch etwas Ergebniskosmetik. Als bester Spieler des Turniers wurde Rachid Djemaoun vom A-Ligisten VfR Achern ausgezeichnet. Durchaus bemerkenswert war die Auszeichnung bei den Torhütern: Das A-Jugend-Talent Eric Pech vom VfB Bühl wurde zum besten Keeper gewählt. Die Torjägertrophäe ging an Dennis Kopf vom Oberligisten SV Linx, der es auf sieben Treffer brachte. Die Entscheidung um Platz drei, die nur als Neunmeterschießen ausgetragen wurde, gewann der gastgebende Landesligist VfB Bühl mit 3:1 gegen den Verbandsligisten Kehler FV.

Der FV Muggensturm entwickelt sich derweil immer mehr zum Stammgast beim BT-Mittelbaden-Cup. Das Team von Spielertrainer Patrick Klass gewann am Samstag die Hardtmeisterschaft und ist damit am 27. Januar bereits zum dritten Mal in Serie beim Hallen-Highlight der Saison vertreten. Im Finale setzte sich der FVM mit 3:2 gegen den Landesligisten FV Würmersheim durch, der bereits für den BT-Mittelbaden-Cup qualifiziert ist. Dritter wurde der 1. SV Mörsch. Bester Spieler wurde Senid Omerovic (FV Würmersheim), bester Torhüter Sidney Müller (FV Steinmauern) und Torschützenkönig Patrick Klass (FV Muggensturm).

Eine faustdicke Überraschung gab es gestern beim Murgtal-Cup in der Ottenauer Jakob-Scheuring-Halle. Der B-Ligist SV Michelbach feierte einen 2:0-Finalsieg gegen den FC Obertsrot und holte sich den Titel. Dritter wurde die gastgebende Spvgg Ottenau, die mit 4:0 die Oberhand über den FV Rauental behielt.

Den Tipico-Cup in Sinzheim sicherte sich am Samstagabend der Bezirksligist FV Ottersdorf nach einem souveränen 6:0-Sieg im Finale gegen den B-Ligisten FV Haueneberstein. Spannung pur bekamen die Zuschauer in der Fremersberghalle jedoch in den beiden Halbfinalspielen zu sehen. Ottersdorf setzte sich 4:3 nach Elfmeterschießen gegen den gastgebenden Landesligisten durch. Auch die Partie FC Lichtental gegen Haueneberstein wurde vom Punkt entschieden. Mit 7:5 hatte der Underdog das Glück auf seiner Seite.

Neuer Futsal-Bezirksmeister ist der B-Ligist Türkiyemspor Selbach. Das Team von Trainer Murat Sür besiegte am späten Freitagabend den gastgebendden Verbandsligisten SV 08 Kuppenheim im Finale mit 2:0 und sicherte sich den Titel beim 4. Cineplex-Cup. Damit vertritt Türkiyemspor Selbach den Bezirk Baden-Baden bei den südbadischen Verbandsmeisterschaften am 9. Februar in Achern. Das Spiel um Platz drei gewann der FC Seltz (Frankreich) gegen den Landesligisten RW Elchesheim mit 3:1. Zum besten Spieler des Turniers wurde Yannis Otto (SV 08) gewählt, bester Torhüter wurde Florian Hörth (FC Seltz). Am treffsichersten präsentierte sich Elchesheims Florian Huber mit sieben Toren. (rap)