Abschied vom Strand: Kira Walkenhorst kann nicht mehr

Der Abschied tut Kira Walkenhorst mächtig weh. "Ich würde nichts lieber tun als mit Laura und meinem großartigen Team dort weiterzumachen, wo wir 2017 aufgehört haben", sagte die Beachvolleyball-Olympiasiegerin traurig. Es ist Schluss, die Ära mit Laura Ludwig Geschichte. Walkenhorst muss die Bühne unfreiwillig verlassen. "Vielleicht habe ich die Warnsignale meines Körpers in den letzten Jahren zu sehr in den Hintergrund gedrängt, jedenfalls erlaubt mir mein Körper keinen Leistungssport mehr", sagte die 28-Jährige und begründete die Entscheidung für ihr Karriereende. "Alles andere, als Laura nahezulegen, sich eine andere Partnerin zu suchen, mit der sie ihre Ziele erreichen kann, erschien mir unfair", so Walkenhorst. Vier Jahre dauerte der gemeinsame Höhenflug. Doch anhaltende Probleme an den Rippen, der Hüfte und der Schulter zwangen Walkenhorst zum Rücktritt. Eigentlich hatte Deutschlands erfolgreichstes Beach-Duo nach einer längeren Pause ein Comeback im Februar geplant, nun muss sich Ludwig auf ihre neue Partnerin einstellen. Die Nachfolgerin heißt Margareta Kozuch , eine offizielle Bestätigung soll in den kommenden Tagen folgen. Die 336-malige Hallen-Nationalspielerin wechselte 2016 in den Sand, seit 2017 bildet sie ein Team mit Karla Borger. Die 1,88 Meter große Modell-Athletin ist ebenfalls Blockspielerin und damit die logische Wahl. Schließlich hat Ludwig, die 2018 eine Babypause einlegte, noch viel vor. Nach dem Triumph bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro und dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2017 in Wien will die 32-Jährige zunächst ihren WM-Titel in Hamburg verteidigen und dann bei den Sommerspielen in Tokio erneut nach Gold greifen. Die Fußstapfen, in die Kozuch tritt, sind riesig. Walkenhorst galt als eine der besten Blockspielerinnen der Welt. Neben Olympia- sowie WM-Gold holte sie mit Ludwig noch zwei EM-Siege und gewann zweimal das World-Tour-Finale. Die "Golden Girls" meisterten zudem in ihrer Karriere viele Rückschläge. Walkenhorst erholte sich vom Pfeifferschen Drüsenfieber, einem Meniskusschaden sowie einem Kreuzbandriss, Ludwig überstand eine Schulter-OP erfolgreich. Immer kamen die beiden stärker zurück, doch nun wurden die Strapazen für Walkenhorst zu groß. Das neu formierte Duo hat nicht viel Zeit, sich zu finden. Die Konkurrenz startete bereits im September in die Olympia-Qualifikation, die zwölf besten Turnierergebnisse gehen in die Wertung ein. Wann Ludwig und Kozuch erstmals gemeinsam auf der Tour antreten, steht noch nicht fest. Kozuch ist anders als die in-trovertierte Walkenhorst ein offener Typ, ein PR-Profi, der die Social-Media-Kanäle gekonnt bedient. Schon oft zierte das Konterfei der fünfmaligen Volleyballerin des Jahres verschiedene Werbekampagnen, nach Angelina Grün ist sie Deutschlands bekannteste Volleyballerin. Sollte das Duo bald Erfolge feiern, könnte das der populären Sportart einen weiteren Schub verleihen. (dpa)

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Gelsenkirchen

Björndalen verabschiedet sich Gelsenkirchen (red) - Biathlon-Legende Ole Einar Björndalen hat bei der World Team Challenge in der Schalke-Arena in Gelsenkirchen einen bewegenden Abschied von der Biathlon-Bühne gefeiert. Der Norweger kam mit seiner Frau Darja Domratschewa auf den dritten Platz (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Biathlon-Legende Ole Einar Björndalen hat bei der World Team Challenge in der Schalke-Arena in Gelsenkirchen einen bewegenden Abschied von der Biathlon-Bühne gefeiert. Der Norweger kam mit seiner Frau Darja Domratschewa auf den dritten Platz (Foto: dpa). » - Mehr Baden-Baden

Ehrhoff hofft auf Auszeichnung Baden-Baden (red) - Es war das erfolgreichste Jahr für das Eishockey-Nationalteam mit Olympia-Silber in Südkorea. Führungsspieler war dabei Verteidiger Christian Ehrhoff (Foto: dpa). Er hofft mit seinen Kollegen bei der Wahl "Sportler des Jahres" am Sonntag im Kurhaus auf den Titel. » Weitersagen (red) - Es war das erfolgreichste Jahr für das Eishockey-Nationalteam mit Olympia-Silber in Südkorea. Führungsspieler war dabei Verteidiger Christian Ehrhoff (Foto: dpa). Er hofft mit seinen Kollegen bei der Wahl "Sportler des Jahres" am Sonntag im Kurhaus auf den Titel. » - Mehr München

Kahn Bayerns Wunschkandidat München (dpa) - Oliver Kahn (Foto: dpa) ist angeblich der Wunschkandidat von Bayern München bei der Umstrukturierung der Führungsspitze des Fußball-Rekordmeisters. Laut Sport Bild soll der frühere Bayern-Kapitän "klarer Favorit" für die Neuausrichtung der Chefetage sein. » Weitersagen (dpa) - Oliver Kahn (Foto: dpa) ist angeblich der Wunschkandidat von Bayern München bei der Umstrukturierung der Führungsspitze des Fußball-Rekordmeisters. Laut Sport Bild soll der frühere Bayern-Kapitän "klarer Favorit" für die Neuausrichtung der Chefetage sein. » - Mehr