Der Wunschkandidat Von Moritz Hirn



Die Nachfolge von Ralf Ludwig beim Handball-Drittligisten TVS Baden-Baden ist geklärt: Sandro Catak wird die Geschicke in Sandweier ab der kommenden Saison leiten. Der 34-Jährige ist nicht irgendwer, das lässt sich allein an seiner handballerischen Vita ablesen, aus Sicht der Verantwortlichen beim TVS ist er der "absolute Wunschkandidat", wie Teammanager Simon Riedinger bestätigt. "Wir setzen damit ein Zeichen, dass wir weiterhin erfolgreich auf hohem Niveau Handball spielen möchten", fügt der TVS-Verantwortliche an und lobt den neuen Mann an der Seitenlinie "als Vollbluthandballer mit individueller Klasse". Auch der so Gelobte spart im BT-Gespräch nicht mit warmen Worten: "Auch ich freue mich", sagt der gebürtige Bosnier, der im Alter von sechs Jahren mit seinen Eltern nach Deutschland kam und beim TSV Rintheim das Handball-ABC erlernt hat. "Ich habe die Entwicklung in Sandweier seit Jahren verfolgt", sagt der Ex-Profi und bescheinigt seinem Vorgänger "wirklich sehr gute Arbeit". Meistertrainer Ludwig wird den TVS nach insgesamt vier Jahren verlassen, er kehrt nach dieser Saison als Trainer zu seinem Heimatverein TuS Helmlingen zurück (wir berichteten).



Erste Kontakte zu Catak, dessen Vater Hamza einst im Schwabinger Bundesligator stand und danach für den TSV Karlsruhe-Rintheim aktiv war, hat der TVS bereits im Oktober aufgenommen. Der neue Coach hat sich für seine Zusage Zeit gelassen, unter anderem auch deshalb, weil er sich als Trainer beim Badenligisten SG Heidelsheim/Helmsheim "sehr wohl gefühlt hat". Letztlich hatte er in den zahlreichen Gesprächen - unter anderem mit seinem künftigen Co-Trainer Marius Merkel - ein "sehr, sehr gutes Gefühl". So gut, dass er heute sagt: "Das passt!" Dabei spielte es auch keine Rolle, dass noch nicht klar ist, in welcher Spielklasse das Drittligaschlusslicht in der kommenden Saison an den Start gehen wird.



Vor seinem Engagement in Heidelsheim trainierte Catak, der in Karlsruhe wohnt, den TV Bretten in der Oberliga sowie die zweite Mannschaft der Rhein-Neckar Löwen in der Dritten Liga. Als Spieler war er unter anderem bei der SG Pforzheim/Eutingen sowie bei den Zweitligisten TSG Oßweil, SG BBM Bietigheim und HR Ortenau aktiv. Nach seinem Wechsel zum damaligen Bundesligisten HBW Balingen-Weilstetten musste er seine Karriere früh beenden - drei Kreuzbandrisse waren dann doch zu viel.



Catak steht als Trainer nach eigener Aussage sowohl für Tempo- als auch für strukturierten Handball in Angriff und Abwehr. Zur Umsetzung wird er nahezu komplett auf den aktuellen TVS-Kader zugreifen können. Einen größeren personellen Umbruch soll es nicht geben - auch weil mit Catak ein junger, ambitionierter Coach verpflichtet wurde. Eine Tatsache dürfte den Start für den Neuen erleichtern: Mit Niklas Jolibois und Maximilian Vollmer trifft der 34-Jährige auf zwei ehemaliger Spieler.

