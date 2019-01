Das Ziel lautet Viertelfinale

Während der überwiegende Teil der Handballerinnen aus dem Bezirk die letzten Züge der kurzen Winterpause genießen, wird es für die A-Juniorinnen der SG Steinbach/Kappelwindeck schon wieder ernst: Am Sonntag steht das erste Spiel in der Zwischenrunde im Kampf um die deutsche Meisterschaft an. Gegner in der Steinbacher Sportschule sind um 16 Uhr die Sportfreunde Budenheim, sozusagen der Talentschuppen des Frauenbundesligisten Mainz 05. "Budenheim macht seit Jahren gute Jugendarbeit", findet Arnold Manz durchaus lobende Worte für den Gegner. Aber eines ist aus Sicht des Trainers der Rebland-SG auch klar: In der Vierergruppe, zu der auch die beiden Topteams Bayer Leverkusen und Buxtehude gehören, ist Budenheim der Kontrahent, "gegen den wir am ehesten Punkte holen müssen".

Eine gewisse Portion Selbstbewusstsein ist durchaus angebracht, schließlich ist es den jungen Rebländerinnen neben den mehrfachen deutschen Jugendmeisterinnen aus Leipzig und Dortmund gelungen, als einziges weiteres Team ohne Punktverlust in die Zwischenrunde einzuziehen. Das soll aber noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Denn die zwei besten Teams der insgesamt vier Vierergruppen qualifizieren sich für die K.o.-Spiele. "Die Mädels wollen unbedingt ins Viertelfinale", weiß Manz. Der Coach selbst hält das "für nicht abwegig. Die Mädels machen einen guten Job".

Neben dem "sehr guten Teamspirit" und den gestählten Eckpfeilern - Laetitia Quist, Stephanie Elies, Karen Klöpfer, Karla Höhne und Svenja Wunsch - sind es vor allem die Youngster im Team wie Janina Jülg oder Franka Riedl, die trotz der Tatsache, dass sie eigentlich noch B-Jugend spielen dürfen, bemerkenswerte Leistungen zeigen. Wenn alle Genannten ihre Leistung abrufen, sollte einem weiteren Sieg nichts im Weg stehen.

Ungleich schwerer wird die Aufgabe hingegen für die zweite Frauenmannschaft der SG, die am Sonntag bei der HSG Dreiland die Winterpause beendet. Das liegt zum einen an der Tatsache, dass der Großteil des Kaders bei der A-Jugend im Einsatz ist. Zum anderen ist der Gegner in dieser Saison noch ungeschlagen.