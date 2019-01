Wer schnappt sich die nächsten Tickets? Von Christian Rapp



Der FV Muggensturm hat es wieder getan. Das Team von Spielertrainer Patrick Klass gewann am vergangenen Samstag die Hardtmeisterschaft und ist damit bereits zum dritten Mal in Serie für den BT-Mittelbaden-Cup qualifiziert. Das Hallen-Highlight der Saison steigt am Sonntag, 27. Januar, in der Mörscher Keltenhalle, das der heimische SVM erstmals ausrichtet. Der FV Muggensturm hat es wieder getan. Das Team von Spielertrainer Patrick Klass gewann am vergangenen Samstag die Hardtmeisterschaft und ist damit bereits zum dritten Mal in Serie für den BT-Mittelbaden-Cup qualifiziert. Das Hallen-Highlight der Saison steigt am Sonntag, 27. Januar, in der Mörscher Keltenhalle, das der heimische SVM erstmals ausrichtet. Neben dem A-Ligisten sind bereits die überbezirklich spielenden Teams SV Oberachern (Oberliga), SV 08 Kuppenheim, 1. SV Mörsch (beide Verbandsliga), SV Bühlertal, VfB Bühl, RW Elchesheim, Rastatter SC/DJK, Spvgg Ottenau, FV Würmersheim, SV Sinzheim und TSV Loffenau (alle Landesliga) mit von der Partie. Am Wochenende haben die vermeintlich Kleinen gleich dreifach die Chance, sich für den BT-Mittelbaden-Cup zu qualifizieren und den Großen ein Schnippchen zu schlagen. Doch bei der Stadtmeisterschaft Baden-Baden, die der Bezirksligist FV Baden-Oos morgen und Sonntag in der Sandweierer Rheintalhalle ausrichtet, wird einer dieser Underdogs fehlen. Der B-Ligist SC Baden-Baden hat seine Teilnahme ohne Angabe von Gründen abgesagt - ein Novum in der 34-jährigen Geschichte der Stadtmeisterschaft. Beste Chancen auf den Turniersieg dürfte der FV Baden-Oos haben, verfügt das Kalpakoglou-Team doch über einige feine Kicker. Ebenfalls einen Namen als starke Hallenmannschaft hat sich in den vergangenen Jahren der A-Ligist FC Obertsrot erspielt. Am vergangenen Sonntag zog der FCO aber im Finale des Murgtal-Cups überraschend den Kürzeren gegen den B-Ligisten SV Michelbach. Dieser richtet am Sonntag in der Ottenauer Jakob-Scheuring-Halle die Murgtalmeisterschaft aus und hätte sicherlich nichts gegen eine Wiederholung des Coups einzuwenden. In der Niederbühler Sporthalle will auch der A-Ligist FC Rastatt 04 am Sonntag wieder als Wiederholungstäter fungieren und seinen Titel bei der Rastatter Stadtmeisterschaft verteidigen - einhergehend mit dem Ticket für das Hallen-Highlight. Konkurrenz um den begehrten Startplatz dürfte der Traditionsverein vom Bezirksligisten FV Ottersdorf erhalten. Neben den Qualifikationsturnieren für den BT-Mittelbaden-Cup veranstaltet am Wochenende auch der FC Ottenhöfen sein Turnier. Zudem lädt die Schiedsrichtergruppe Rastatt morgen in die Ötigheimer Brüchelwaldhalle ein, wo sich zwölf Teams um den Sieg beim 13. Eugen-Peter-Gedächtnisturnier streiten werden.

