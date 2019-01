Ottenau chancenlos

Sinzheim

Sinzheim empfängt Spitzenreiter Sinzheim (red) - Gleich im ersten Rückrundenspiel kommt es in der Tischtennis-Männer-Bezirksliga zu einem echten Knaller: Der Tabellenzweite TB Sinzheim (16:4) empfängt am Samstag den Spitzenreiter TB Bad Rotenfels (17:3). Das Vorrundenspiel gewann die Gäste (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Gleich im ersten Rückrundenspiel kommt es in der Tischtennis-Männer-Bezirksliga zu einem echten Knaller: Der Tabellenzweite TB Sinzheim (16:4) empfängt am Samstag den Spitzenreiter TB Bad Rotenfels (17:3). Das Vorrundenspiel gewann die Gäste (Foto: toto). » - Mehr

Bühl

SV Bühlertal holt Trautmann-Pokal Bühl (rap) - Der SV Bühlertal hat den traditionsreichen Hans-Trautmann-Cup gewonnen. Mit 4:2 setzte sich die Hurle-Elf im Finale gegen den Offenburger FV durch. Der FV Muggensturm hat derweil als Hardtmeister das erste Ticket für den BT-Mittelbaden-Cup gelöst (Foto: toto). » Weitersagen (rap) - Der SV Bühlertal hat den traditionsreichen Hans-Trautmann-Cup gewonnen. Mit 4:2 setzte sich die Hurle-Elf im Finale gegen den Offenburger FV durch. Der FV Muggensturm hat derweil als Hardtmeister das erste Ticket für den BT-Mittelbaden-Cup gelöst (Foto: toto). » - Mehr

Baden-Baden

Fahrplan für den BT-Cup Baden-Baden (rap) - Der Januar gehört traditionell den Hallenspezialisten. Am Freitag findet das Futsalturnier des SV 08 Kuppenheim statt, gefolgt vom ersten Qualifikationsturnier für den BT-Mittelbaden-Cup am 27. Januar, der Hardtmeisterschaft am Samstag in Bietigheim (Foto: fuv). » Weitersagen (rap) - Der Januar gehört traditionell den Hallenspezialisten. Am Freitag findet das Futsalturnier des SV 08 Kuppenheim statt, gefolgt vom ersten Qualifikationsturnier für den BT-Mittelbaden-Cup am 27. Januar, der Hardtmeisterschaft am Samstag in Bietigheim (Foto: fuv). » - Mehr