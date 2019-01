Eine Nummer zu groß Von Michaela Anderer



Als Marc Lorenz am Tag danach die 2:4-Niederlage im Testspiel des Karlsruher SC gegen den niederländischen Topclub Feyenoord Rotterdam Revue passieren ließ, schwärmte der KSC-Profi von der fußballerischen Klasse der "Legende Robin van Persie". "Es ist schön, dass man sich mit solchen Spielern mal messen kann", fand Lorenz beinahe ehrfürchtig. Als Marc Lorenz am Tag danach die 2:4-Niederlage im Testspiel des Karlsruher SC gegen den niederländischen Topclub Feyenoord Rotterdam Revue passieren ließ, schwärmte der KSC-Profi von der fußballerischen Klasse der "Legende Robin van Persie". "Es ist schön, dass man sich mit solchen Spielern mal messen kann", fand Lorenz beinahe ehrfürchtig. Weniger angenehm war indes die Niederlage gegen die Niederländer, die offensiv furios loslegten und den badischen Drittligisten zunächst fast schwindelig spielten. Die Mannschaft rund um Kapitän van Persie setzte die KSC-Defensive von Beginn an unter Druck und war auch bald erfolgreich. So legte Renato Tapis (8.) auf van Persie, der zur Führung der Niederländer traf. Kaum war die Partie wieder angepfiffen, erhöhte Luis Sinisterra auf 2:0. "Man sieht da eine ganz andere Qualität. Da muss man den Hut vor ziehen, wie sie den Ball laufen lassen und wie sie uns haben laufen lassen", kommentierte dies Lorenz später. Nach und nach bekam aber auch der KSC mehr Zugriff auf das Spiel, was Marvin Pourié (17.) nach Pass von Lorenz zum Anschlusstreffer nutzte, bevor erneut van Persie (24.) den Ball hinter Keeper Benjamin Uphoff in den Maschen versenkte. Dennoch: Der KSC war nun besser im Spiel, und so sorgte Burak Camoglu (43.) dafür, dass die Karlsruher mit nur einem Tor Unterschied in die Pause gingen. Nach dem Seitenwechsel kam der KSC zu Chancen, das Tor aber fiel per Strafstoß für Rotterdam. Mo El Hankourie (52.) verwandelte mustergültig. Nach einer Trainingseinheit und einem freien Nachmittag am gestrigen Sonntag stehen heute zwei weitere Einheiten an, ehe morgen der Schweizer Zweitligist FC Winterthur als Testspielgegner wartet. Wichtig sei, dass man aus dem Spiel etwas mitnehme und lerne, erklärte Lorenz. So spielte der KSC: Uphoff - Thiede , Pisot, Gordon, Roßbach - Lorenz (73. Röser), Stiefler (65. Sararer), Wanitzek (85. Mensah), Camoglu (85. Kobald) - Fink (65. Choi), Pourié (73. Sané).

