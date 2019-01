In Sachen Titelverteidigung hilft nur noch ein Wunder

"Glückwunsch an den Hamburger SK , der eine Mannschaft besiegt hat, die eigentlich nicht zu besiegen war. Eigentlich." Mit diesen Worten gratulierte - nicht ohne Augenzwinkern, aber dennoch enttäuscht- Thilo Gubler, Teamcaptain des Frauenbundesliga-Teams der OSG Baden-Baden, dem Kollegen aus Hamburg zum überraschenden 3,5:2,5-Sieg des Hamburger SK gegen die Schachspielerinnen aus der Kurstadt. Die Nummern drei, sechs und sieben der aktuellen Weltrangliste, Ex-Weltmeisterinnen im Normal-, Schnell- oder Blitzschach, Alexandra Kosteniuk, sowie die ukrainischen Schwestern Anna und Maria Muzychuk hatten zwar an beiden Spieltagen aus zusammen sechs Partien drei Punkte für die OSG geholt, es war aber nach ihren eigenen Maßstäben eine verhältnismäßig bescheidene Bilanz und dokumentierte eine Verfassung, die gegen diesmal in Hochform spielende Hamburgerinnen nicht ausreichte. Hinzu kam ein spielentscheidender Fehler in Zeitnot von Spitzenspielerin Anna Zatonskih, die nach gutem Spiel einen glatten Gewinnzug gegen ihre Hamburger Gegnerin übersehen hatte und die Partie noch verlor. Aus Gublers Sicht war an diesem Wochenende "der Wurm drin". Hamburg gilt derweil zu Recht als Favorit auf die deutsche Meisterschaft.

Für die Titelverteidigerinnen von der Oos ist dieser Zug nun zunächst abgefahren und nur durch ein Wunder sowie mit Schützenhilfe vom jetzigen Tabellenplatz vier aus wieder einzuholen. Voraussetzung wären hohe Siege der OSG in den restlichen fünf Begegnungen und eine Hamburger Niederlage, die jedoch bei einem relativ leichten Restprogramm sehr unwahrscheinlich erscheint.

Angefangen hatte das Wochenende für das OSG-Frauenteam "standesgemäß": Ein 5:1-Sieg gegen den Tabellenletzten TuRa Harksheide bildete den Auftakt. Aber bei genauem Hinsehen waren auch hier schon Unsicherheiten erkennbar, konnten doch an den Brettern eins und drei die auf dem Papier klar ablesbaren Klassenunterschiede nicht in volle Punkte umgesetzt werden. Zwei Remis standen zu Buche. Mannschaftsführer Gubler war dennoch zufrieden, wenn auch die Hamburgerinnen schon hier mit einem klaren 6:0 gegen Karlsruhe ein warnendes Ausrufezeichen gesetzt hatten.

Bleibt zu erwähnen, dass die schottische Großmeisterin Ketevan Arakhamia-Grant ihr Potenzial mit zwei vollen Punkten für die OSG abrufen konnte, dass Lokalmatadorin Iamze Tammert ihren Einsatz gegen Harksheide mit einem Sieg rechtfertigte und Ketino Kachiani-Gersinska dem Hamburger Druck mit einem Remis standgehalten hat. (red)