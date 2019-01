TTF trotz Pleite an der Spitze

Rastatt konnte bei Singens Reserve nur bis zum 5:5-Zwischenstand mithalten. Ralf Neumaier glänzte einmal mehr mit zwei Einzelsiegen und einem Doppelerfolg mit Manuel Weis. Kapitän Thomas Hillert und Yannic Klein hatten zunächst mit je einem Sieg erfolgreich dagegengehalten. Im weiteren Spielverlauf kassierten Hillert und Tobias Prestenbach zwei Fünfsatzniederlagen, die die Gäste endgültig in Richtung Verliererstraße führten.

Die ersatzgeschwächte Ottenau Reserve fabrizierte bei der 6:9-Auswärtsniederlage bei den TTSF Hohberg III ohne seine Stammspieler Kresimir Vranjic, Julian Oser und Sebastian Graf einen Fehlstart und geriet mit 0:4 in Rückstand. Punkt um Punkt holten die Murgtäler auf und schafften durch Michael Ruf, Klaus Wallner, Simon Weiler und Alexander Kirchner den Ausgleich. Wiederum setzte es eine Niederlagenserie zum 4:8, ehe Wallner und Sebastian Büchel t nochmals auf 6:8 verkürzten. Kirchners Niederlage gegen Martin Kappel besiegelte den Spielverlust.

Für eine kleine Sensation sorgte der TV Bühl in der Frauen-Verbandsliga. Beim Tabellenzweiten Altdorf gelang dem Aufsteiger ein 8:5-Sieg, das zweite Match beim TTC Steinach ging mit 5:8 verloren. Mit drei Einzelerfolgen und dem Doppelsieg an der Seite von Katrin Faller zeigte sich Romy Lorenz von ihrer besten Seite. Spielentscheidend war hier der 12:10-Erfolg im Entscheidungssatz über Altdorfs Nummer eins Katharina Schmidt zur 7:5-Führung. Den Schlusspunkt setzte Bühls Nummer vier Larissa Zwisler mit einem Dreisatzsieg gegen Laura Jäck. Zwei Siege feierte Lisa Weitzel, Faller gewann ein Einzel. Mit den gewonnenen Punkten vergrößerte Bühl seinen Vorsprung auf den Tabellenachten Mönchweiler, der den Relegationsplatz einnimmt, auf vier Punkte.

Der TTV Muckenschopf verpasste in der Landesliga den Sprung auf den ersten Tabellenplatz. Im Bezirksderby beim TTC Rauental kam Muckenschopf nur zu einer 8:8-Punkteteilung. In einer umkämpften Partie lag der Tabellenzweite aus Muckenschopf aussichtsreich mit 4:2 und 6:4 vorne, konnte diesen Vorteil aber nicht ins Ziel retten. Alexander Opolka war bei den Hausherren doppelt siegreich, mit ihrem zweiten Doppelerfolg retteten Oliver Böhm/Philipp Vater den Barockstädtern nach dreieinhalb Stunden Spielzeit am Ende einen verdienten Punktgewinn.

Der TB Bad Rotenfels entschied in der Bezirksliga das Topspiel beim Verfolger TB Sinzheim wie bereits das Duell in der Hinrunde knapp mit 9:7 für sich. Aus dem Titelrennen verabschiedet haben sich derweil die TTF Rastatt II. Nach der klaren 3:9-Auswärtsniederlage wuchs der Rückstand zum Tabellenersten auf sechs Punkte an. Zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf sicherte sich der Rastatter TTC. Das Kellerduell beim TTV Kappelrodeck gewannen die Barockstädter glatt mit 9:2.

Für eine faustdicke Überraschung sorgte der Aufsteiger Bad Rotenfels II in der Bezirksklasse. Mit einem 9:3-Heimsieg wurde der Herbstmeister TTV Au am Rhein bezwungen. Die Gunst der Stunde nutzte die der TTC Rauental II, der dank eines umkämpften 9:7-Auswärtserfolges beim TV Bühl die Tabellenführung an sich riss. Im Kellerduell baute der SV Weitenung mit einem 9:4-Heimsieg über Schlusslicht Ottenau IV seinen Vorsprung auf die Murgtäler auf fünf Zähler aus. (ti)