Rücktritt vom Rücktritt

Nach dem angekündigten Rückzug im Sommer von Sponsor und Sport-Vorstand Mark Bosselmann beim Fußball-Oberligisten SV Oberachern brodelte die Gerüchteküche. Wie geht's mit der "Macht vom Dorf" weiter? Wer bleibt, wer geht? Fragen, die sich nicht nur der Vorstandsvorsitzende Ralf Lorenz und seine Führungscrew stellten. Hartknäckig hielt sich aber auch das Gerücht, dass Bosselmann doch noch von seinem Rücktritt zurücktritt, denn im Fußballgeschäft sollte man ohnehin nie nie sagen. So äußerte sich auch Bosselmann nach seinem angekündigten Rücktritt, der "allein der fehlenden Rückendeckung in der Vorstandschaft" geschuldet war.

"Aus - und doch noch nicht alles vorbei" titelte das Badische Tagblatt am 5. Dezember 2018. Als ob man es geahnt hätte. Denn jetzt machte Bosselmann einen Salto rückwärts, bleibt nun doch über den Sommer hinaus für den SVO am Ball. Aber wie kam's zu diesem Sinneswandel? "Wir haben sehr, sehr gute Gespräche geführt, die Vorstandschaft zieht jetzt wieder, um das Oberliga-Projekt mit all seinen Konsequenzen am Leben zu erhalten, an einem Strang. Man hat sich auf eine gemeinsame Linie geeinigt. Auch konnte man sich mit den Sponsoren auf ein weiteres Engagement einigen und hat sogar noch einen Geldgeber hinzugewonnen. Die Gespräche mit der Stadt Achern laufen. Wir sind auf einem guten Weg, also mache ich weiter", begründet Bosselmann seinen Rücktritt vom Rücktritt, den er der Mannschaft schon in der vergangenen Woche vor dem ersten Training im neuen Jahr mitgeteilt hat. Dass er nun für den ein oder anderen als Umfaller dasteht, damit kann Bosselmann leben. Für ihn zählt nur, dass der SVO auch in der kommenden Runde mit seinen beiden Teams in der Ober- und Landesliga vertreten ist.