Wichtiger Sieg über Konstanz

Die Rochade Kuppenheim hat sich mit 4:4 Punkten ins Mittelfeld der Verbandsliga geschoben. Die Schachgemeinschaft bezwang Konstanz mit 4,5:3,5 - letztlich rächte es sich für den Aufsteiger, dass das Team vom Bodensee nur zu siebt antrat. So kam Kapitän Joachim Kick zum kampflosen Punkt. Die Führung verteidigte der Tabellenfünfte bis zum 3:2. Markus Merklinger, Alexander Hatz, Hubert Schuh und Jochen Klumpp remisierten in unspektakulären Partien.

Das aufregendste Duell focht Jean-Luc Roos am Spitzenbrett aus. Der Straßburger verpasste gegen den herausragenden Konstanzer Theo Hommeles einen fulminanten Angriffssieg. In Zeitnot verteidigte sich der Kuppenheimer zusehends unpräziser, so dass sich die Waage zu seinen Ungunsten senkte. Am Nebenbrett konnte Hartmut Metz seine etwas bessere Stellung nicht gegen den Internationalen Meister Nedeljko Kelecevic nutzen. So stand es nach dem fünften Friedensschluss des Tages 3,5:3,5.

Für die Entscheidung sorgte ausgerechnet Jannik Lorenz. Der Kuppenheimer Youngster hatte früh einen Bauern eingepatzt - Ralf Heckmann revanchierte sich jedoch mit ungenauem Spiel. Danach ließ Lorenz nichts mehr anbrennen. Zwei mächtige Freibauern am Damenflügel entschieden den Tag für die Rochade. Ein wichtiger knapper Kuppenheimer Sieg, um im Kampf um den Klassenerhalt nicht frühzeitig in Zugzwang zu geraten.

Schlecht sieht es dagegen für die zweite Mannschaft aus. Der Landesligist musste in Oberkirch die vierte Niederlage der Saison quittieren. Angesichts der Personalnot ist beim Tabellenletzten kaum eine Wende zu erwarten, gleichwohl noch einige Kellerduelle anstehen. Mit einem Kurzsieg brachte Gerhard Gorges Kuppenheim II in Führung. Nach einem Unentschieden von Hussain Chaltchi war es vorbei mit der Herrlichkeit der Rochade: Oberkirch setzte sich mit vier Siegen in Folge ab. Michael Lorenz remisierte ebenfalls noch, bevor Alexander Wist mit dem zweiten Tageserfolg der Gäste etwas Resultatskosmetik zum 3:5 betrieb.

Das Bezirksklassen-Oktett hatte erwartungsgemäß gegen Rössl Muggensturm das Nachsehen. Der Tabellenneunte (2:6) unterlag 2,5:5,5. Den Ehrentreffer markierte Axel Aschenberg. Friedlich trennten sich Thomas Braun, Konstantin Scheuermann und Louis Wunsch. (ham)