Neuer Bison

Rastatt

Rastatt

TTC Rauental punktet im Derby Rastatt (ti) - Die TTF Rastatt haben in der Tischtennis-Verbandsliga trotz einer Niederlage in Singen Platz behauptet. Während den Frauen des TV Bühl ein echter Coup gelang, rang Landesligist TTC Rauental (Foto: fuv) dem TTV Muckenschopf beim 8:8-Unentschieden einen Zähler ab.

Berlin

Berlin

Bisons zu Gast beim Meister Berlin (red) - Die Volleyball Bisons Bühl gastieren am Freitagabend beim amtierenden deutschen Meister Berlin Recycling Volleys, der im Moment gehörig schwächelt. Der Titelverteidiger belegt nach zehn Spieltagen nur den sechsten Platz und scheint durchaus verwundbar (Foto: toto).

Sinzheim

Sinzheim

Sinzheim empfängt Spitzenreiter Sinzheim (red) - Gleich im ersten Rückrundenspiel kommt es in der Tischtennis-Männer-Bezirksliga zu einem echten Knaller: Der Tabellenzweite TB Sinzheim (16:4) empfängt am Samstag den Spitzenreiter TB Bad Rotenfels (17:3). Das Vorrundenspiel gewann die Gäste (Foto: toto).

Karlsruhe

Karlsruhe

KSC trainiert wieder Karlsruhe (red) - Fußball-Drittligist Karlsruher SC hat die Vorbereitung auf die noch 18 Spiele umfassende "Restrunde" aufgenommen. Bereits an diesem Mittwoch geht es ins Trainingslager nach Marbella. Das erste Ligaspiel steht dann am Sonntag, 27. Januar, in Zwickau an.