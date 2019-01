Mittendrin im Konzert der Großen

Dabei dämpfte die Streckenbesichtigung zunächst jede Euphorie. Wie in den Vorjahren hatte der Baden-Badener auf eine knackige und technisch anspruchsvolle Strecke gehofft - und auch sein Bike so abgestimmt. Vor Ort stellte er dann schnell fest, dass eine schnelle Strecke mit kurzem Steinfeld und dafür weiten Sprüngen auf die Fahrer wartete.

Schnell wurde in der Box umdisponiert und die Fahrwerksabstimmung geändert. Doch viel Zeit zum Testen blieb am Renntag nicht. Gallas steht als Juniorenweltmeister auf der Grading List, was so viel heißt, dass er sich nicht für die Hauptrennen qualifizieren muss. Im Time Practice ging es dann schon ums Eingemachte - und zwar um die Startreihenfolge für die Finalrennen.

Gallas fuhr wie in Krakau auf den sechsten Startplatz und war damit erneut in der Superpole. Die sieben schnellsten Fahrer absolvieren nacheinander eine Hotlap - Gallas fuhr eine starke Zeit und wurde Vierter hinter Haaker, Webb und Blaszusiak.

Im ersten Finalrennen kam Gallas sehr gut am Start weg, aber nach einem Startcrash wurde das Rennen abgebrochen. Auch beim zweiten Versuch kam er gut aus den Startlöchern und hielt sich zwei Runden lang auf der zweiten Position hinter Blaszusiak. In Runde drei musste er Webb und in Runde sechs Haaker passieren lassen. Mit einem weiten Satz sprang Gallas als vierter Fahrer ins Ziel - ein sensationelles Ergebnis für den jungen Baden-Badener.

Das zweite Rennen wird nach dem Reglement in umgekehrter Startreihenfolge gestartet - das heißt, Gallas stand in der zweiten Reihe. In der zweiten Runde verlor Gallas Plätze und rutschte von Position sechs auf elf zurück. Anschließend kämpfte er sich Runde um Runde weiter vor und beendete das Rennen auf Platz sieben.

Im dritten Lauf hielt sich Gallas von Anfang an im Mittelfeld, konnte nicht frei seinen Rhythmus fahren. So reichte es "nur" für Rang sechs. Dies führte auch zum sechsten Platz in der Gesamtwertung des Deutschland-Grand-Prix im sächsischen Riesa. In der WM-Tabelle hat sich Gallas jedoch nach zwei von fünf WM-Runden auf Platz vier vorgeschoben.

Damit knüpfte das Team MH Racing Endurides mit Kevin Gallas nahtlos an den starken Einstieg in die Prestige-Klasse in Krakau an, heißt es weiter. Der dritte WM-Lauf findet am 26. Januar im spanischen Madrid statt. (red)