Schneller, höher, heiliger Der Laufanzug in Marineblau, das Wappen des Heiligen Stuhls auf der Brust - und auf manchem Nonnenkopf ein kleiner Schleier: Wenn das Team "Athletica Vaticana" am Sonntag erstmals bei einem offiziellen Wettkampf für den Vatikan antritt, beginnt für die sportbegeisterten Ordensfrauen, Priester und Schweizergardisten aus dem Mini-Staat ein neues Kapitel. Ein Kapitel, das irgendwann mit der Olympia-Teilnahme enden könnte. "Unser Traum war es immer, die Flagge des Heiligen Stuhls bei der Eröffnungsfeier von Olympischen Spielen zu sehen", sagt Bischof Melchor Sanchez de Toca Alameda, der dem vor einer Woche gegründeten Verband vorsteht. Das 60-köpfige Leichtathletik-Team, zu dem neben Geistlichen auch Angehörige der päpstlichen Leibgarde sowie zwei muslimische Migranten als Ehrenmitglieder gehören, will es aber langsam angehen. Erstes Ziel sei die Teilnahme an Veranstaltungen wie den Mittelmeerspielen oder den Spielen der europäischen Kleinstaaten. Der Anfang ist gemacht. "Ich habe das Vatikan-Team schon getroffen. Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, werde ich die Mannschaft in der europäischen Leichtathletik-Familie herzlich willkommen heißen", sagte Svein Arne Hansen, Präsident des europäischen Leichtathletik-Verbandes EAA. Los geht es am Sonntag bei der "Corsa di Miguel" in Rom. Der Zehn-Kilometer-Lauf wird zu Ehren von Miguel Sanchez ausgetragen, einem argentinischen Langstreckenläufer, der während der Diktatur in dem südamerikanischen Land spurlos verschwand. Das Vatikan-Team geht dort gemeinsam mit mehreren Migranten an den Start. Zwar außerhalb der Wertung über drei Kilometer, aber eben erstmals als eigenes Team. Der jüngste Läufer im Team ist ein 19 Jahre alter Schweizergardist, der älteste ein 62 Jahre alter Professor der Vatikanischen Apostolischen Bibliothek. Und dann sind da auch noch Jallow Buba (20) aus Gambia und Anszou Cisse (19) aus dem Senegal. Beide haben in ihrer neuen Heimat Asyl beantragt. "Sport bedeutet, die Menschen zusammenzubringen", sagt Michela Ciprietti, Apothekerin im Vatikan - und natürlich begeisterte Läuferin. (sid)

