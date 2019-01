Der Mann mit dem gezwirbelten Schnauzer

Schnell wurde Claus auch Claude gerufen, was wiederum wie der Nachname seines damaligen Schalker Idols Bernhard "Berni" Klodt (Heck: "Ein wunderbarer Fußballer") ausgesprochen wurde, so dass er schnell den Spitznamen "Berni" weghatte. Claus Heck hat das alles noch im Kopf, wie er vieles im Kopf hat, was andere längst vergessen haben. Beispielsweise das Skandalspiel im Jahre 1949 zwischen Ötigheim und Elchesheim, das 48:0 endete. Zwar wurde dieses Spiel nachträglich annulliert und Phönix als Zweiter zum Meister gekürt, aber aus Verärgerung ging man nach Nordbaden, wo man bis 1959 spielte. Da aber war die Karriere des technisch versierten und konditionsstarken Zehners schon beendet. Sein Vater Alois hatte in Durmersheim einen Friseursalon gegründet und Claus sollte in seine Fußstapfen treten. Verletzungsbedingte Ausfälle konnte man sich da nicht leisten. So musste er schon 1956 im A-Jugendalter seine Kickstiefel an den Nagel hängen. "Das tat schon verdammt weh", sagt Heck, der heute 80 Jahre alt wird. 1962, als Phönix noch in der ersten Amateurliga spielte, plante er ein Comeback, erkrankte dann aber schwer. Der Arzt legte ihm nahe, keinen Leistungssport mehr zu betreiben.

Phönix und der Fußball ließen ihn aber dennoch nicht los. Das Durmersheimer Urgestein gründete die Stammtischmannschaft "Block 5" und stieg 1973 bei seinem Heimatverein als Funktionär ein, fungierte als Manager und Vorsitzender. Er bekam auch die schlimmste Zeit des Phönix hautnah mit. "Damals ging's ums Allerletzte, der Verein stand vor dem finanziellen Kollaps, aber wir haben's geschafft", erinnert sich Heck. Über Geld spricht er dabei nicht. Er ist einfach da, wenn man ihn braucht.

Als Phönix ihn zum Ehrenpräsidenten machen wollte, fragte er seine Frau Gislind, mit der er seit 53 Jahren verheiratet ist, ob er das überhaupt annehmen soll. Sie beantwortete die Frage mit einer Gegenfrage: "Jetzt, da du ein Ehrenamt angeboten bekommst, das kein Geld kostet, fragst du mich?" So ist er eben, der "Berni". Er liebt seinen Heimatverein, er liebt den Fußball. In dieser Runde hat er nur ein Spiel des Phönix, der mittlerweile sein Dasein in der Kreisliga A Nord auf dem letzten Tabellenplatz fristet, nicht gesehen.

Claus Heck hat aber auch stets über den Tellerrand hinausgeblickt. Der Mann mit dem gezwirbelten Schnauzer ist noch immer auf den Fußballplätzen in der Region unterwegs. Sein "Rotwein-Tisch" ist fast schon legendär. Leider ist Hecks Weggefährte Leo Ungeheuer verstorben, aber an seinem Tisch tummeln sich nach den Spielen Fußballfreunde und -kenner wie Ronald Heck, Ewald Müller, Udo Weisenburger, Pauli Burck oder Rifat Kolasinac, um nur einige zu nennen. Wenn es nach Heck ginge, würden der SC Baden-Baden, der VFB Gaggenau und der FC Rastatt 04 noch immer in der Oberliga spielen. "Ich war nie neidisch auf andere Vereine, mir ging's immer nur um den Fußball. Der ist zwar athletischer und schneller geworden, aber nicht besser. Spieler, wie Ali Kary einer war, sieht man heute nicht mehr", sagt Heck.