Fenyö: "Alles andere als Halbfinale wäre Fiasko"

"Positiv überrascht" ist Ralf Ludwig von den bisherigen Auftritten der deutschen Handballer: "Im Vergleich zur letztjährigen EM scheint es, als hätten sie sich als Team gefunden", sagt der Drittliga-Trainer des TVS Baden-Baden und bezieht damit auch Christian Prokop ein. Der Bundestrainer stand nach der verkorksten EM in Kroatien im Kreuzfeuer der Kritik. "Ich habe schon damals gesagt, dass er eine zweite Chance verdient hat. Diese scheint er jetzt zu nutzen", so Ludwig. Vor allem die Abwehr hat es dem scheidenden TVS-Coach angetan, in all ihren Variationen. Die Angriffsbemühungen sind dem künftigen Helmlinger Cheftrainer aber manchmal noch "zu statisch. Oft wird der Ball nur im Stand angenommen - wobei es gegen Frankreich schon ein bisschen besser war". Im weiteren Verlauf ist laut Ludwig "einiges möglich". Das Halbfinale traut er dem DHB auf jeden Fall zu.

Wenn es nach Arnold Manz geht, ist der DHB "total im Soll". Regelrecht begeistert ist der sportlicher Leiter des Frauen-Drittligisten SG Steinbach/Kappelwindeck und bekennende "Abwehrspezialist" von der Defensive des Prokop-Teams: "Da wird unglaublich motiviert, engagiert und couragiert agiert - und das in unterschiedlichen Formationen mit selbstständigen Wechseln." Positiv ist dem Ex-Bundesligaspieler auch die "Stimulanz von der Tribüne" und die mediale Berichterstattung aufgefallen: "Das tut unserer Sportart gut!" Manz warnt allerdings davor, das vermeintlich unbedeutende letzte Gruppenspiel gegen Serbien "zu lässig anzugehen". Davon abgesehen "traue ich dem Team das erklärte Ziel Halbfinale auf jeden Fall zu. Danach hängt eh alles am seidenen Faden."

Kalman Fenyö beurteilt das bisherige Auftreten der deutschen Mannschaft als "grundsätzlich sehr positiv". Der Trainer des Südbadenligisten Phönix Sinzheim ist geradezu begeistert von der "Euphorie, die rüberkommt - von der Halle, aber auch der Mannschaft". Angesichts der Personallage im deutschen Rückraum war der gebürtige Ungar skeptisch, hält die Nominierung des Zweitligaakteurs Martin Strobel aber mittlerweile "für einen guten Schachzug. Er bringt viel Bewegung rein". Trotz der starken Vorstellung in der Abwehr und der "Weltklasse" am Kreis müsse für den großen Wurf aus seiner Sicht die Angriffsleistung noch einen Tick besser werden. Die Ausgangslage vor der Hauptrunde bezeichnet der Phönix-Coach als "nahezu optimal. Ab jetzt kann alles passieren." Aber eines ist für Fenyö klar: "Alles andere als der Einzug ins Halbfinale wäre ein Fiasko."

Benny Hofmann ist am Wochenende live dabei, wenn das DHB-Team in Köln um den Einzug ins Halbfinale kämpft - zusammen übrigens mit Nachbar, Kumpel und TVS-Neutrainer Sandro Catak. Auch an drei Spieltagen der Gruppe B in München war der Spielertrainer des Südbadenligisten SG Muggensturm/Kuppenheim vor Ort. Die Spiele der deutschen Mannschaft hat er aber dennoch genau verfolgt: "Das Auftreten ist im Vergleich zur EM im vergangenen Jahr viel, viel besser. Alle agieren als Team. Das hat in Kroatien gefehlt." Auch Hofmann ist - entgegen anfänglicher Skepsis - von der Leistung des Spielgestalter Strobel angetan, vor allem nach dem Auftritt gegen Frankreich. Auch mit der Defensive (Hofmann: "Die Abwehr steht richtig gut.") sowie den Auftakthandlungen in der Offensive ist der MuKu-Coach einverstanden. "Bei der Chancenverwertung gibt es noch Steigerungspotenzial. Aber das ist leichter gesagt als getan." Vor den Spielen in Köln ist Hofmann aber nicht bange: "In der Hauptrunde können wir jeden Gegner schlagen!"

"Ich bin eigentlich gewillt, desinteressiert zu sein", sagt Markus Ullrich. Was weniger mit dem Auftritt des DHB-Teams zu tun hat als vielmehr mit dem internationalen Rhythmus, den der Trainer des Südbadenligisten SG Steinbach/Kappelwindeck kritisch beäugt: "Jedes Jahr ein großes Turnier - das kann eigentlich nicht sein." Dennoch gibt Ullrich zu, dass es "Spaß macht, zuzuschauen". Das liege an der Euphorie in der Halle, aber auch in den Reihen des DHB: "Die stecken sich gegenseitig an. Mit dem Heimvorteil im Rücken", so Ullrich, "kann alles passieren."