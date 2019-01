Nächster Halt: Keltenhalle Eine letzte Chance besteht noch, auf den Zug zum Mittelbaden-Cup des Badischen Tagblatts und der Volksbank Baden-Baden Rastatt aufzuspringen. Beim Stadtpokal in Bühl kicken am Sonntag insgesamt sechs Mannschaften um den Titel, dort wird das letzte Ticket vergeben. "Nächster Halt: Keltenhalle", heißt es dann, denn dort richtet der 1. SV Mörsch erstmals das Ballspektakel unterm Hallendach aus.







Bereits sicher qualifiziert sind logischerweise der ausrichtende SV Mörsch sowie der Titelverteidiger SV Malsch. Als überbezirklich spielende Teams sind auch der SV Oberachern (Oberliga), SV 08 Kuppenheim (Verbandsliga), VfB Bühl, SV Bühlertal, SV Sinzheim, Rastatter SC/DJK, Spvgg Ottenau, TSV Loffenau, RW Elchesheim und FV Würmersheim (alle Landesliga) mit dabei. Gleiches gilt für dem FV Muggensturm (Hardtmeister), FC Obertsrot (Murgtalmeister), FC Lichtental (Baden-Badener Stadtmeister) sowie den FC Rastatt 04 (Barockstadtmeister). Das letzte Ticket wird nun am Sonntag in der Bühler Großsporthalle ausgespielt. Da der Landesligist VfB Bühl bereits als Teilnehmer feststeht, geht die ultimative Fahrkarte entweder an den SV Weitenung, SV Neusatz, SC Eisental, SV Altschweier oder den SV Vimbuch. Sollte der VfB ins Endspiel einziehen, würde den anderen Teams gar der Finalteilnahme für das Ziel Mörsch reichen. Doch auch vor dem traditionellen Höhepunkt der Hallensaison am nächsten Wochenende in Mörsch ist andernorts Feuer unterm Dach - beispielsweise in der Ottersweierer Sporthalle, wo der FVO am Sonntag seinen traditionellen Sport-Meier-Cup ausrichtet. Morgen wird in der Ebersteinhalle beim 1. Thomas-Götz-Hallencup des FC Obertsrot um den Sieg gedribbelt. Dort haben 16 Teams ihr Kommen zugesagt. Spannung ist vor allem in Gruppe A geboten, in der der gastgebende FCO, der FV Rauental, SV Michelbach und der Rastatter SC/DJK ums Weiterkommen spielen - alle vier Teams haben jüngst ihre Klasse unter Beweis gestellt. Bereits heute Abend geht es in der Sporthalle Bischweier zur Sache, wo der heimische VfR zum Turnier geladen hat. Acht Mannschaften - darunter mit der SG Siemens Karlsruhe und der Karlsruher Sportvereinigung Germania zwei Team aus der Fächerstadt - gehen dabei an den Start. Das Finale ist um 23.45 Uhr angesetzt. Um 0.01 Uhr soll derweil der Sieger des 21. Mitternachtsturniers des 1. SV Mörsch in der Keltenhalle feststehen. Zehn Teams haben dafür gemeldet. Besonderer Anreiz: Die beiden Finalisten des Mitternachtscups qualifizieren sich für den Rheinstettener Super-Cup, den ebenfalls der SVM in der Keltenhalle ausrichtet. Die beiden Veranstaltungen sind dabei so etwas wie die Generalprobe für die 38. Auflage des BT-Mittelbaden-Cups, die der Verein, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert, erstmals ausrichtet. (moe)

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben