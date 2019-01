Zverev kämpft sich in die nächste Runde Alexander Zverev wirkte erleichtert, aber noch nicht wie ein Titelanwärter: Nach einem mitternächtlichen Kraftakt bei den Australian Open und viel Zittern steht der ATP-Weltmeister wie Angelique Kerber in der dritten Runde. Nach dem äußerst mühsamen 7:6 (7:5), 6:4, 5:7, 6:7 (6:8), 6:1 gegen den Franzosen Jérémy Chardy hofft der Weltranglisten-Vierte morgen im dritten Anlauf zunächst auf den erstmaligen Achtelfinal-Einzug in Melbourne.



Alle anderen der einstmals 13 deutschen Starter sind raus, am vierten Turniertag verloren trotz ordentlicher Leistungen Philipp Kohlschreiber, Maximilian Marterer und Laura Siegemund. Somit tragen nur noch die beiden Tennis-Stars die deutschen Hoffnungen. Die Mitfavoriten müssen in der Runde der letzten 32 jeweils gegen australische Außenseiter antreten, die überraschten. Während Kerber bereits heute zur deutschen Vormittagszeit im letzten Spiel des Tages in der Rod-Laver-Arena auf die Weltranglisten-240. Kimblery Birrell trifft, bekommt es Zverev morgen mit dem Weltranglisten-155. Alex Bolt zu tun. Zverev hätte sich das Leben gegen Chardy erleichtern können, wenn er seine Chancen und im vierten Satz den ersten Matchball genutzt hätte. Der dreimalige Achtelfinalist Kohlschreiber unterlag in einem hart umkämpften Match dem Portugiesen João Sousa 5:7, 6:4, 6:7 (4:7), 7:5, 4:6. "Ich kann mir wirklich wenig vorwerfen", sagte der 35 Jahre alte Augsburger, der sich an einem schwül-heißen Tag erst nach 4:18 Stunden und einer einstündigen Regenpause geschlagen geben musste. Der Nürnberger Maximilian Marterer verlor 6:7 (8:10), 6:7 (8:10), 7:5, 4:6 gegen den an Nummer 28 gesetzten Franzosen Lucas Pouille. Der 23 Jahre alte Linkshänder war über weite Strecken ebenbürtig, konnte aber in beiden Tiebreaks Satzbälle nicht nutzen. Siegemund scheiterte mit 3:6, 4:6 an der Weltranglisten-27. Hsieh Su-Wei aus Taiwan. Die Nummer 110 der Welt, die 2017 einen Kreuzbandriss erlitt, war über den verpassten Sprung in die dritte Runde zwar enttäuscht, aber mit dem Abschneiden insgesamt nicht unzufrieden: "Für mich ist das trotzdem ein großer Erfolg." Der sechsmalige Sieger Novak Djokovic komplettiert die dritte Runde der Australian Open. Der Tennis-Weltranglisten-Erste aus Serbien gewann in Melbourne 6:3, 7:5, 6:4 gegen den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga. Beide standen sich bei ihrer ersten Begegnung vor elf Jahren im Finale des Grand-Slam-Turniers gegenüber, diesmal war der einstige Top-Ten-Spieler Tsonga dank einer Wildcard dabei. Djokovic trifft morgen auf den kanadischen Jungstar Denis Shapovalov. Mit einem siebten Triumph in Melbourne wäre der 31-Jährige dort alleiniger Rekordchampion. Als dritter Top-Ten-Spieler nach Wimbledonfinalist Kevin Anderson aus Südafrika und John Isner aus den USA scheiterte der Österreicher Dominic Thiem. Der letztjährige French-Open-Finalist gab gegen das australische Talent Alexei Popyrin beim Stand von 5:7, 4:6, 0:2 auf. Rekordsiegerin Serena Williams hat es ohne größere Schwierigkeiten in die dritte Runde geschafft. Die langjährige Nummer eins der Tennis-Welt besiegte die einstige Wimbledonfinalistin Eugenie Bouchard aus Kanada am Donnerstag mit 6:2, 6:2. Die 37-jährige Williams trifft morgen auf Dajana Jastremska aus der Ukraine. Sollte die Amerikanerin zum achten Mal in Melbourne triumphieren, würde sie mit dem 24. Grand-Slam-Titel den Rekord der Australierin Margaret Court einstellen. Die Tennis-Weltranglisten-Erste Simona Halep hat sich derweil in die dritte Runde gemüht. Die letztjährige Finalistin aus Rumänien bezwang die Amerikanerin Sofia Kenin 6:3, 6:7 (5:7), 6:4. French-Open-Siegerin Halep hatte schon in der ersten Runde gegen die Estin Kaia Kanepi einen Kraftakt vollbringen müssen . (dpa)

