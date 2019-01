Reiß: "Müssen gut aus der Pause kommen"

Auch wenn das für ihn "wie gemalte Fußballjahr 2018" mittlerweile vergangen ist, muss sich Sascha Reiß noch immer zwicken, nur um sicherzustellen, dass das alles wahr war. Dass der kleine Dorfverein SV Linx wirklich das Double (Verbandsliga-Meisterschaft und südbadischer Pokalsieg) geschafft hat, den Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Nürnberg im DFB-Pokal am Rande einer Niederlage hatte und als Aufsteiger in der Oberliga Baden-Württemberg mit 20 Punkten auf Platz 14 überwintert - neun Zähler vor dem Tabellen-15. Würde es nur vier Absteiger geben, wäre das ein gutes Polster. Da aber in der Regionalliga Südwest neben Schlusslicht Walldorf auch der VfB Stuttgart II schwächelt, könnte es auch fünf Absteiger geben. Allerdings trennen den SV Linx nur vier Punkte von Platz elf.

Es gibt also noch viel zu tun für Trainer Reiß, zumal die Hanauerländer auch im Viertelfinale des südbadischen Vereinspokals stehen. Und er will seinem Nachfolger auf dem Trainerposten, Thomas Leberer, ein wohl bestelltes Feld hinterlassen, sprich einen Oberligisten. Da Reiß nach seiner Verlobung nun ein Haus baut und auch beruflich stark gefordert ist, will er in Sachen Fußball nach der Runde etwas kürzer treten. Er bleibt aber dem SV Linx als Sportkoordinator erhalten, füllt dann die Lücke, die Dieter Wendling in der Winterpause hinterlassen hat. Wendling wurde die Doppelbelastung beim Frauen-Bundesligisten SC Sand und dem SV Linx einfach zu viel. Zumal er auch noch für den Bund deutscher Fußballlehrer tätig ist.

"Als Trainer ist man fast täglich beschäftigt und muss man immer 100 Prozent geben können. Wenn man der Überzeugung ist, dass das noch einmal eine Runde lang nicht mehr machbar ist, muss man seine Konsequenzen ziehen", begründet Sascha Reiß seinen Schritt, der ihm alles andere als leicht gefallen ist. Bis zum letzten Spieltag am 30. Mai in Villingen wird er aber weiterhin Vollgas geben, damit der SVL endlich seinen Ruf als Fahrstuhlmannschaft ablegt. Seit Montag bittet er seine Jungs wieder zum Training, zuvor waren schon einige bei den Hallenfußballturnieren in Bühl (Aus nach der Vorrunde) und in Willstätt (Platz zwei) am Ball gewesen. In der Winterpause hat sich der SV Linx noch mit dem deutsch-philippinischen Fußballer Harry Föll. Der Rechtsfuß, der im Mittelfeld und auf der rechten Abwehrseite spielen kann, war zuletzt für den Regionalligisten VfB Oldenburg am Ball. Das Fußball-Abc lernte der mittlerweile 20-jährige philippinische Nationalspieler allerdings beim TuS Windschläg. 2007 zog es ihn in die Jugend des Offenburger FV, danach ging's zum SC Freiburg (bis 2015) und zum 1. FC Heidenheim (bis 2017). Von Hansa Rostock erhielt Föll dann seinen ersten Profivertrag, kam aber für den Drittligisten nur einmal beim 0:0 gegen die SG Sonnenhof Großaspach zum Einsatz. Also löste er im Sommer 2018 seinen Vertrag bei Hansa auf und schloss sich dem VfB Oldenburg, für den er zwei Regionalligaspiele bestritt. Aus familiären Gründen kehrte Föll nun ins Badische zurück und sucht beim SV Linx eine neue sportliche Herausforderung. "Ich kenne Harry noch aus der OFV-Jugend und freue mich, dass er sich uns angeschlossen hat. Alles andere wird sich zeigen", meint Reiß. Jetzt wird erst einmal Kondition für die heiße Phase der Saison gebolzt, denn das Linxer Auftaktprogramm ist knackig. Am 16. Februar startet mit dem Heimspiel gegen den SSV Reutlingen ins Fußballjahr 2019, dann geht's zum FSV Bissingen, eine Woche später daheim gegen den FC Nöttingen. "Das ist verdammt hart, aber es wird entscheidend sein, wie wir aus der Winterpause starten", meint Reiß. Am 3. Februar bestreitet der SV Linx übrigens ein Testspiel beim SV 08 Kuppenheim, dem Heimatverein von Sascha Reiß.