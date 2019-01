Verlieren verboten

"Wir wissen alle, um was es in Herrsching geht. Die Mannschaft hat sehr gut gearbeitet und wir werden absolut fokussiert ins Spiel gehen", gibt sich Bühls Trainer optimistisch. Wohl wissend, was auf sein Team in der engen Nikolaushalle zukommen wird. "Dort zu spielen ist nicht einfach. Die Atmosphäre ist immer sehr hitzig."

Es sind in dieser Spielzeit vergleichsweise wenige Spiele, in denen sich die Bühler Volleyballer ernsthafte Siegchancen ausrechnen können. Die Liga ist so stark besetzt wie seit Jahren nicht mehr, gleich sechs Mannschaften kämpfen nahezu gleichauf um die Tabellenspitze. "Das gab es in den vergangenen Jahren nie", sagt Wolochin, um so wichtiger sei es, die Spiele gegen die direkte Konkurrenz im Kampf um die letzten Playoffplätze zu gewinnen. Herrsching gehört zu diesen Mannschaften und am ersten Spieltag zeigte Bühl, dass es diesen Gegner auch tatsächlich schlagen kann. Doch seither hat sich einiges geändert.

Bühl muss den Ausfall von Libero Tomas Ruiz und Mittelblocker Akhrorjon Sobirov verkraften. Tim Stöhr macht seine Sache als Ersatzlibero zwar sehr ordentlich, doch nun fehlt er als Alternative auf der Außenbahn. "Wir werden Lösungen finden", verspricht Wolochin deshalb immer wieder und hofft, dass seine Jungs an ihre Leistungsgrenze gehen werden. Mit welcher Aufstellung er das Spiel in Herrsching angehen wird, darüber hält sich Wolochin wie immer sehr bedeckt. Die Konkurrenz liest schließlich immer mit.

Wahrscheinlich dürfte aber sein, dass Neuzugang Oliver Martin erneut auf der Mittelposition auflaufen wird, denn auch Nachwuchsmann Yannick Goralik plagt sich seit einigen Wochen mit kleineren Verletzungen herum und wird wohl geschont werden. Ansonsten heißt es abwarten, und diese Devise hat Wolochin auch für das Spiel ausgegeben. "Wir müssen geduldig bleiben und bereit sein, wenn der Gegner Schwächen zeigt." Und die scheint es durchaus zu geben, wie sich zuletzt beim umkämpften Herrschinger Sieg gegen Rottenburg zeigte.

Außerdem knickte Ex-Nationalspieler Lukas Bauer in diesem Spiel um, ob er gegen Bühl bereits wieder fit ist, ist offen. Andererseits hat Herrsching genügend Alternativen auf der Bank und mit dem Russen Artem Sushko, der nach kurzem Korea-Gastspiel im Dezember nach Herrsching zurückkehrte, einen Spieler auf der Außenbahn, der durchaus den Unterschied ausmachen könnte. Dazu kommt der Ungar Alpar Szabo, der mit seinen harten Aufschlägen selbst die Top-Teams in Schwierigkeiten stürzte und der zudem der aktuell beste Blockspieler der Liga ist.

"Herrsching ist vor allem aber eine Mannschaft, die nie aufgibt", erwartet Wolochin ein höchst interessantes Spiel.