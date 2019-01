Mehr Spitzenspiel geht nicht

"Es ist eines der vermutlich letzten sechs Endspiele bis zu den Playoffs", macht Trainer Richard Drewniak die Bedeutung dieser Begegnung klar. "Die Spitzengruppe aus sechs Mannschaften wird sich bis zuletzt um die vier Halbfinalplätze streiten, da zählt jeder Punkt."

Der amtierende Meister aus dem Ellental ist derzeit in bestechender Form, hat sein kleines Novembertief überwunden und die letzten vier Spiele glatt gewonnen. Beeindruckend ist dabei die Offensivpower. 34 Tore hat die beste Tormaschinerie in diesen vier Spielen erzielt. Überhaupt ist Bietigheim die einzige Mannschaft, die bisher zweistellig gewinnen konnte. Dies schaffte die Zweitligareserve gleich dreimal. So ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass die erste Sturmreihe um Trainerbruder Mathias Vostarek, Tim Heffner und Miroslav Jirusek auch die Liga-Scorerwertung anführt. Doch die offensive Ausrichtung birgt auch Gefahren, denn neben dem Spitzenreiter hat nur Schlusslicht Mannheim mehr Gegentore kassiert.

Die Rhinos sollten heute auf zwei Dinge besonders achten: Die brutale Startoffensive überstehen und egal wie es steht, bis zum Schluss höchst konzentriert sein. Bietigheim hat bereits zweimal in wirklich allerletzter Sekunde getroffen. Das erste Mal zum Ausgleich in Freiburg mit anschließendem Penaltysieg, das letzte Mal am vergangenen Spieltag zum 6:5-Siegtreffer in Ravensburg. Beide Treffer fielen jeweils in Überzahl, was ein weiterer wichtiger Aspekt sein wird. Beide Teams haben mit 76 Prozent erfolgreichem Unterzahlspiel eine durchwachsene Quote. Doch Bietigheim erhält durchschnittlich pro Spiel sechs Strafminuten mehr als die Rhinos.

Das Hügelsheimer Powerplay war zuletzt endlich erfolgreich. Sowohl gegen Freiburg als auch gegen Stuttgart konnten die Nashörner die nummerische Überzahl ausnutzen. Die Strafzeiten werden auch in diesem Spiel eine wichtige Rolle einnehmen, sich aber kaum gänzlich vermeiden lassen. Zu viele Emotionen liegen in dem Duell, das oft hitzig geführt wird und den zuletzt dreimal ausverkauften Hexenkessel zusätzlich entfachen dürfte. Sicher ist, dass die derzeit erfolgreichsten Mannschaften der Regionalliga aufeinandertreffen und die Fans ein Spiel auf Playoffniveau erwarten dürfen.

Den ersten Vergleich gewannen die Gäste mit 7:6, das Rückspiel die Rhinos mit 5:2. Es geht also auch um den direkten Vergleich, der am Ende der Vorrunde vielleicht mit entscheidend sein könnte. (ndm)