Heiß auf die Hauptrunde

Baden-Baden

Derbyzeit in der dritten Liga Baden-Baden (moe) - Am heutigen Freitag ist Derbyzeit in der dritten Handball-Bundesliga: Der TVS Baden-Baden (Foto: toto) gastiert beim Mitaufsteiger TV Willstätt und will im 17. Spiel in der neuen Klasse endlich den zweiten Sieg einfahren. Der erste Erfolg gelang ausgerechnet im Hinspiel.

Sinzheim

Klarer Derbysieg für MuKu Sinzheim (moe) - Ein ereignisreiches Derbywochenende liegt hinter den vier Bezirksteams in der Handball-Südbadenliga. MuKu fertigte in Sinzheim die heimischen Feuervögel ab (Foto. toto). Beim Kracher in Bühl erkämpfte sich derweil die Rebland-SG einen Punkt gegen den Helmlingen.