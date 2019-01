Gute Laune in

Es gab nicht viel, was die gute Laune am Samstagnachmittag im Karlsruher Wildpark hätte stören können. Gut 800 Zuschauer sahen einen ungefährdeten 2:0-Sieg des Karlsruher SC gegen Jeunesse Esch. Und da die Veranstalter beim letzten Testspiel der Badener vor dem Rückrundenstart in Zwickau sogar an einen Versorgungsstand gedacht hatten, gab es nur über die arktische Kälte Klagen. Auch von den Spielern, die auf dem knüppelharten, mit Sand präparierten Rasen im neuen Amateurstadion ihre liebe Mühe hatten, dafür aber zumindest im ersten Durchgang ein beachtliches Tempo anschlugen.

Insgesamt präsentierte sich eine Karlsruher Mannschaft, die für den Rückrundenstart gut gerüstet scheint, die eingespielt wirkt, und der man anmerkte, dass sie auch die nächsten 18 Spiele erfolgreich gestalten will. Mit 39 Zählern aus 20 Spielen rangiert der KSC derzeit auf Rang zwei - und in der 3. Liga gibt es nicht allzu viele Funktionäre, die den Badenern nicht den Aufstieg in Liga Zwei zutrauen.

In einer einseitigen Partie, in der die allenfalls auf Regionalliganiveau spielenden Tabellenersten aus Luxemburg keine einzige Torchance hatten, ging der KSC früh durch Marc Lorenz in Führung (1.). Marvin Pourié ließ in der 35. Minute den zweiten Treffer folgen. Marvin Wanitzek, der erneut stark aufspielte (25./39.), und Pourié (16./38.) vergaben weitere Chancen, ehe Trainer Alois Schwartz in drei Etappen neun von elf Spielern auswechselte, um auch der zweiten Garnitur Einsatzzeiten zu verschaffen. Tempo und Zug zum Tor ließen nun nach, die eingewechselten Kyoung-Rok Choi (47.), Sercan Sararer (58./84.) und Saliou Sané (71.) hatten dennoch weitere Torgelegenheiten. "Heute hätten wir auch zwei Tore mehr machen können", betonte Schwartz nach dem Spiel folgerichtig.

Mit besonderem Interesse hatten die Fans zuvor den Auftritt von Sararer beobachtet, der bei einem Fürther 3:0-Sieg gegen St. Pauli Ende April seinen letzten (Kurz-)Einsatz in einem Pflichtspiel hatte. Als er acht Monate später im Wildpark anheuerte, war sein vom KSC freundlich mit "konditionellem Rückstand" umschriebenes Übergewicht noch beeindruckend, am Samstag war es nur noch gut zu erkennen. Der in Nürnberg geborene Türke hat in den letzten Wochen also schon mal fleißig abgenommen. Für mehr als 15 bis 20 Minuten reicht die Puste allerdings noch nicht, auch gegen Esch fiel Sararer danach deutlich ab. Zuvor hatte er allerdings angedeutet, dass er mit seinen fußballerischen Fähigkeiten eine Verstärkung für die KSC-Offensive sein kann. Auch Choi, der nach seiner Einwechslung mit viel Zug zum Tor überzeugte und von Schwartz ein Sonderlob erhielt, ließ aufmerken. Sané, der im Sommer mit hohen Erwartungen als Stammspieler von Liga-Konkurrent Großaspach gekommen war, blieb hingegen unauffällig.

Dass Schwartz kommenden Sonntag Änderungen an seiner Startformation vornehmen wird, ist allerdings nicht sehr wahrscheinlich. Die Elf, die am Samstag begann, war identisch mit der Startformation in allen drei Testspielen, die im spanischen Trainingslager stattfanden.

KSC: Uphoff (74. Müller) - Thiede (83. Stroh-Engel), Gordon (62. Kobald), Pisot, Roßbach - Camoglu (74. Möbius), Stiefler (46. Choi), Wanitzek (74. Hanek), Lorenz (62. Röser) - Fink (62. Sané), Pourié (46. Sararer) - Tore: 1:0 Lorenz (1.), 2:0 Pourié (35.)