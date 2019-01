Gewaltiger Schritt Richtung Playoffs

"Es war eine Achterbahnfahrt", atmete Bühls Trainer Ruben Wolochin tief durch, war aber letztlich "sehr, sehr glücklich", dass endlich wieder ein Sieg in Herrsching gelang. Nachdem in den vergangenen drei Jahren in Herrsching nichts gewonnen und teilweise auch noch sehr schlecht gespielt worden war, seien die Spieler diesmal bis zum Ende fokussiert gewesen, so dass der Sieg völlig absolut in Ordnung ging. Einziger Wermutstropfen aus Sicht des Bühler Trainers: Die Entscheidung hätte eigentlich schon im vierten Satz fallen müssen.

Von Anfang an zeigten beide Mannschaften sehr durchwachsene Leistungen, guten Phasen mit tollen Ballwechseln folgten immer wieder Schwächeperioden mit vermeidbaren Fehlern. Zumindest am Einsatzwillen seines Teams hatte Wolochin aber nichts auszusetzen. Es sei imponierend gewesen, wie sich die Mannschaft immer wieder zurückgekämpft und keinen Ball verloren gegeben hatte.

Begonnen hatte Bühl etwas überraschend auf der Außenposition mit Jacob Arnitz an Stelle von Anton Qafarena. "Jacob hat sich im Training klar aufgedrängt", entschied sich Wolochin für den US-Amerikaner. Und zunächst schien sich diese Einschätzung auch zu bestätigen, Bühl legte ein 13:8 vor und war auf gutem Weg zum Satzgewinn. Annahmeprobleme machten den Vorsprung dann aber schnell zunichte, bereits bei 15:15 waren die Gastgeber wieder dran und hatten in der Folge ihrerseits leichte Vorteile. Sogar zwei Satzbälle mussten die Bisons abwehren, ehe Matt Seifert mit einem Monsterblock doch noch den Satz zugunsten der Badener entschied.

Im zweiten Satz drehte Herrsching den Spieß um, nutzte konsequenter die Lücken in der Bühler Annahme, wo erneut Libero Tim Stöhr und Außenangreifer Felix Orthmann die Hauptlast zu tragen hatten. "Wir haben fast die ganze Zeit mit nur zwei Annahmespielern gespielt und dafür haben Tim und Felix es mehr als ordentlich gemacht", lobte Wolochin zwar die beiden jungen Deutschen, musste aber auch kon-



statieren, dass teilweise die Präzision im Bühler Spielaufbau fehlte. Herrsching nutzte dies konsequent zum Satzausgleich, weshalb Wolochin mit der Einwechslung von Qafarena die Stabilität in der Annahme erhöhen wollte. Zunächst mit Erfolg, denn im dritten Satz lagen die Bisons die meiste Zeit in Führung und hatten bei 24:22 sogar zwei Satzbälle, nach drei leichten Fehlern der Gäste durften am Ende aber doch die Gastgeber jubeln.

Danach spielte Bühl endlich so auf, wie Wolochin sich das vorgestellt hatte - der vierte Satz geriet zur einseitigen Angelegenheit. Im fünften Satz kippte die Partie erneut, Herrsching übernahm die Regie und zog auf 11:8 davon, ehe Seifert mit einem Blockpunkt die finale Aufholjagd einläutete. Bei 14:13 übernahm Bühl wieder die Führung und Bruno Lima verwandelte den fünften Matchball zum viel umjubelten Sieg. "Das war wichtig", hofft Wolochin nun auf einen weiteren Leistungsschub seiner Mannschaft, vielleicht bereits am Mittwoch, wenn mit Unterhaching der Tabellenführer in der Großsporthalle gastiert.