Endlich wieder Stadtmeister!

Gestern Nachmittag war so ein großer Name in der Bühler Großsporthalle bereits eine Nummer zu groß für den SCE. Schnell geriet das Endspiel zu einer einseitigen Angelegenheit für das Hassenstein-Team, das mit dem souveränen Auftritt bei der Stadtmeisterschaft durchaus eine Visitenkarte für den Budenzauber in der Keltenhalle hinterlegte. Mit dem VfB, der beim topbesetzten Hans-Trautmann-Cup am Dreikönigstag bereits Dritter wurde, ist beim BT-Mittelbaden-Cup also zu rechnen. Dritter bei der Bühler Stadtmeisterschaft wurde der SV Weitenung. Zum besten Spieler des Turniers wurde Ali Büyükasik (VfB Bühl) gewählt, treffsicherster Schütze war sein Teamkamerad Darwin Sabando mit beachtlichen elf Buden. Die Auszeichung für den besten Torhüter ging an Eisentals Julius Krauth.

Neben dem SC Eisental, so denn er doch teilnimmt, und dem VfB (Landesligist) sind logischerweise auch der der ausrichtende 1. SV Mörsch sowie der Titelverteidiger SV Malsch mit von der Partie. Als überbezirklich spielende Teams sind auch der SV Oberachern (Oberliga), SV 08 Kuppenheim (Verbandsliga), SV Bühlertal, SV Sinzheim, Rastatter SC/DJK, Spvgg Ottenau, TSV Loffenau, RW Elchesheim und FV Würmersheim (alle Landesliga) mit dabei. Gleiches gilt für dem FV Muggensturm (Hardtmeister), FC Obertsrot (Murgtalmeister), FC Lichtental (Baden-Badener Stadtmeister) sowie den FC Rastatt 04 (Barockstadtmeister).

Eine gelungene Generalprobe für den BT-Mittelbaden-Cup am kommenden Sonntag feierte der Gastgeber 1. SV Mörsch. Der Verbandsligist veranstaltete am Freitag sein 21. Mitternachtsturnier und tags darauf den 2. Rheinstettener-Hallen-Super-Cup. Beim Mitternachtsturnier setzte sich Germania Neureut durch. Im Finale schlug das Team eine Trainerauswahl des Nachwuchsleistungszentrums des Karlsruher SC, unter anderem mit Zlatan Bajramovic und mit Profi Martin Stoll, im Elfmeterschießen. Zuvor lag die KSC-Auswahl bereits mit 4:1 in Front, musste aber noch den Ausgleich hinnehmen.

Der 2. Rheinstettener-Hallen-Super-Cup am Samstag, bei dem Mannschaften aus der Verbandsliga, Landesliga sowie der U-19-Bundesliga teilnahmen, wurde zu einer Machtdemonstration von Fortuna Kirchfeld, die im Endspiel den FV Ettlingenweier mit 10:1 aus der Halle schoss.

Den Sport-Meier-Cup, ausgerichtet vom Bezirksligisten FV Ottersweier, gewann gestern der FV Baden-Oos, der sich im Endspiel gegen den B-Ligisten Frankonia Rastatt durchsetzte. Dritter wurde der VfR Achern. Den vierten Platz belegte der gastgebende FVO.

Richtige Hallenexperten sind auch die Kicker des A-Ligisten FC Obertsrot. Kein Wunder, dass sich das Heimteam den Sieg beim 1. Thomas-Götz-Cup am Samstag schnappte. Im Finale gewann der FC Obertsrot II, der Gastgeber stellte zwei Teams, 2:1 gegen den FV Sandweier. Dritter wurde der OSV Rastatt, der sich im Neunmeterschießen gegen den SV Michelbach II 3:2 durchsetzte. Kurz musste der FCO zittern, als man im Halbfinale erst nach Neunmeterschießen (6:5) gegen den OSV Rastatt gewann.

Bereits am Freitagabend schnappte sich der FC Obertsrot den Sieg beim Hallenturnier des Bezirksligisten VfR Bischweier. Der A-Ligist entschied das Finale gegen den B-Ligisten TuS Greffern mit 2:1 für sich. Den dritten Platz belegte der A-Ligist FV Iffezheim, der im Neunmeterschießen gegen die SG Siemens Karlsruhe das Glück auf seiner Seite hatte. (rap)