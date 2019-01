Kantersieg im Derby

In derbaute der Tabellenerste TB Bad Rotenfels mit einem 9:0-Derbysieg gegen die Spvgg Ottenau III seine Führung auf den ersten Verfolger TV Weisenbach auf vier Punkte aus. Trotz des klaren Erfolgs hatten die Gastgeber aus Rotenfels gegen die ersatzgeschwächten Ottenauer (Andreas Gorjup, Alexander Kirchner, Jannik und Nico Herrmann fehlten beim Gast), einige Gegenwehr zu brechen. Vier der neun Spiele wurden erst im Entscheidungssatz gewonnen. Mit einem 9:6-Auswärtserfolg beim Rastatter TTC schob sich der TV Weisenbach in der Tabelle am spielfreien TB Sinzheim vorbei auf den zweiten Tabellenrang. Bis zum 4:4-Zwischenstand erwiesen sich die Hausherren als ein ebenbürtiger Gegner, doch Gerhard Egner und Frank Kalmbacher (beide 2) gaben dem Match die vorentscheidende Richtung vor. Keine Veränderung gab es im Mittelfeld der Tabelle. Dank einer 8:8-Punkteteilung beim TTC Iffezheim II behauptete der TB Gaggenau seinen sechsten Tabellenplatz vor seinem Gegner. Mit einem 9:3-Heimsieg über den TTV Bühlertal machte der TV Gernsbach im Abstiegskampf zwei Plätze gut. Mit 6:16 Punkten zogen die Murgtäler in der Tabelle am Gegner Bühlertal und am Rastatter TTC vom vorletzten auf den achten Rang vorbei.

Am zweiten Rückrundenspieltag gab es in der Bezirksklasse der Männer mehrere Überraschungen. Das Favoritensterben der bislang drei dominierenden Mannschaften des Spitzenreiters TTC Rauental II, des Rangzweiten TTV Au am Rhein und der TTG Bischweier hatten im Vorfeld wohl alle drei Teams nicht auf der Rechnung. So kassierte Rauentals Reservemannschaft beim Tabellenvorletzten SV Weitenung eine knappe 7:9-Niederlage. Die eingeläutete Aufholjagd nach einem 3:8-Rückstand kam zu spät. 225 Minuten nahm das Schlusslicht Spvgg Ottenau IV in Anspruch, um dem Rangzweiten TTV Au am Rhein die zweite Rückrundenniederlage beizubringen. Einen optimalen Start verzeichnete der TV Bühl im Heimspiel gegen die TTG Bischweier. Nach einer 4:0 und 6:2-Führung ließen die Bühler den Gegner jedoch nochmals gefährlich nah auf 6:5 herankommen, machten dann den Sack aber zu. Durch den hohen 9:2-Heimsieg über den TB Bad Rotenfels II hat sich die Ausgangsbasis des TV Neuweier verbessert. Das Team verfügt bei einem Spiel Rückstand auf die drei vorderen Mannschaften über das bessere Spielverhältnis. Die gesamte Spitzengruppe um den TTC Rauental II (15:7), den punktgleichen Mannschaften des TTV Au am Rhein und dem TV Bühl (beide 14:8), dem TV Neuweier und der TTG Bischweier (beide 13:7) rückte am Wochenende noch enger zusammen. Selbst der Tabellensechste TTC Iffezheim III (10:8) darf sich nach den Patzern der führenden Teams wieder berechtigte Hoffnungen auf einen der vorderen Tabellenplätze machen. (ti)