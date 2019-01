Dreifachsieg für Dreispringerinnen Einen gelungenen Einstand in die Meisterschaftssaison 2019 feierten einige der Nachwuchsathleten aus dem Leichtathletikkreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl. Bei den baden-württembergischen U-18-Jugend-Hallenmeisterschaften im Sindelfinger Glaspalast gab es einen Dreifachsieg für die Steinbacher Dreispringerinnen sowie weitere drei Medaillen für das Team des SR Yburg und eine Silbermedaille für den TV Gernsbach.



Mit guten Medaillenchancen waren die Dreispringerinnen des SR Yburg Steinbach nach Württemberg gereist und sie wurden den Erwartungen voll gerecht. Rachel Fruchtmann packte gleich im ersten Durchgang mit 11,99 Metern eine neue persönliche Bestleistung aus und setzte sich an die Spitze des Feldes. Die gab sie bis zum Ende auch nicht mehr ab, konnte aber im Verlauf des Wettkampfes keine Steigerung mehr über die Zwölf-Meter-Marke verbuchen. Vereinskameradin Hanna Altmann stellte im fünften Versuch mit 11,67 Metern ebenfalls eine neue Bestmarke auf und setzte sich an die zweite Stelle. Gloria Antonaci verbesserte sich im sechsten Versuch auf 11,34 Meter und verdrängte damit um zwei Zentimeter die bis dahin Drittplatzierte vom Bronzerang. Somit gingen alle drei Medaillen nach Steinbach in die Trainingsgruppe von Martha Fruchtmann. Auch die Dreisprung-Jungs holten zwei Medaillen und vervollständigten damit das herausragend gute Ergebnis der Yburg-Gruppe. Lars Lawo übertraf zum ersten Mal die 13-Meter-Marke und sicherte sich mit 13,01 Metern die Vizemeisterschaft hinter dem Stuttgarter Katranis (13,11). Tim Kilka erreichte 12,56 Meter und holte sich die Bronzemedaille. Beinahe hätte es für Rachel Fruchtmann noch zu einer zweiten Medaille gereicht. Im Finale über 60 Meter Hürden lagen die ersten vier Sprinterinnen nur fünf Hundertstelsekunden auseinander. Fruchtmann wurde in 8,84 Sekunden Vierte. Gold ging für 7,79 Sekunden, Silber für 7,80 und Bronze für 7,83 weg. Hanna Altmann wurde in 9,26 Sekunden Siebte. Exakt die gleiche Zeit hatte sie auch im Vorlauf erreicht. Weiteres Edelmetall für den SR Yburg Steinbach sicherte Helen Baumgarten über 200 Meter. In 26,30 Sekunden lief sie auf den Bronzerang. Über 60 Meter hatte sie sich nach 8,07 Sekunden im Vor- und 8,03 Sekunden im Zwischenlauf für das Finale qualifiziert, verzichtete aber zugunsten des 200 Meter-Starts auf die Teilnahme. Mit neuer Bestweite sprang Kevin Klyk vom TV Gernsbach auf den Silbermedaillenplatz beim Weitsprung. Im vierten Versuch landete er bei 6,27 Meter und war damit vorerst Dritter weitengleich mit dem Zweiten. In Durchgang sechs ließ der Murgtäler noch 6,23 Meter folgen, womit er sich aufgrund des besseren zweitbesten Versuchs gegenüber dem Nufringer Schnermann (6,19) die Vizemeisterschaft sicherte. Über 800 Meter der weiblichen Jugend U 18 belegte Sophia Seiter den dritten Platz. Die ehemalige Bühlerin startet jetzt für die LGR Karlsruhe und lief in 2:19,39 Minuten Bestzeit. Lisa Merkel (Steinbach) kam in 2:25,94 Minuten auf Platz acht. Ebenfalls Achter über die gleiche Strecke wurde ihr Bruder Moritz Merkel (Steinbach) in 2:09,30 Minuten und konnte sich damit über eine neue Bestzeit freuen. Sein Vereinskamerad Jona Fruchtmann landete beim Kugelstoßen mit 13,32 Metern auf Rang sieben. (rawo)

