Der "Edeljoker" beweist ein gutes Händchen

"Alles sehr, sehr ausgeglichen", lautete das Expertenfazit von Carugno, einst Abwehrhüne beim SV 08 Kuppenheim und FC Rastatt 04. Auch Deck war mit seinem Werk zufrieden, bietet das Tableau doch durchaus Gelegenheiten für Überraschungen bereits in der Vorrunde. "Hoffen wir, dass es uns nicht trifft", sagte der Vertreter des SVM, der im Jahr des 100-jährigen Bestehens erstmals den Höhepunkt der mittelbadischen Hallensaison ausrichtet.

Und Vorsicht ist durchaus geboten: Die Mörscher bekommen es als Kopf der Gruppe A mit den beiden Landesligisten SV Bühlertal und dem Rastatter SC/DJK sowie dem Hardtmeister FV Muggensturm zu tun. Als Landesligatabellenführer gehört gerade der SVB zum Kreis der Favoriten. Ob der FV Malsch, der im vergangenen Jahr die Muggensturmer Wolf-Eberstein-Halle rockte und den Pokal erstmals in den Fußballkreis Karlsruhe entführte, erneut eine derart dominante Rolle spielen wird, bleibt abzuwarten. In Gruppe B kämpft der FVM gegen das Landesliga-Trio FV Würmersheim, Spvgg Ottenau und SV Sinzheim um den Einzug ins Viertelfinale.

Die K.o.-Phase peilt selbstredend auch der SV Oberachern an. Im Gegensatz zu den Vorjahren nimmt der Oberligist 2019 am BT-Cup teil und sorgt für noch mehr Qualität unterm Hallendach. In Gruppe C sind der Barockstadt-Abonnementmeister FC Rastatt 04 sowie die Landesligisten VfB Bühl und TSV Loffenau Gegner des SVO. Äußerst interessante Begegnungen stehen auch in Gruppe D auf dem Programm, die der Verbandsligist SV 08 Kuppenheim anführt. Hinzugesellen sich Landesligist RW Elchesheim sowie der FC Lichtental aus der Bezirksliga und der FC Obertsrot aus der Kreisliga A. Gerade mit dem FCO dürfte zu rechnen sein, hat das Team von Angelo Marotta mit drei Turniersiegen und einem zweiten Platz der bisherigen Hallensaison ihren Stempel aufgedrückt.

Auch Thomas Pörings traut den "vermeintlich Kleinen" einiges zu. "Man muss wirklich jeden Gegner ernst nehmen. Gerade die unterklassigen Teams wollen sich beweisen. Das hat sich immer wieder gezeigt und macht auch den Reiz der Veranstaltung aus."

Ein Verein fehlt in genau dieser Liste: der SC Eisental. Als Zweiter der Bühler Stadtmeisterschaft hatte sich der A-Ligist für den Mittelbaden-Cup qualifiziert, nimmt sein Startrecht aber nicht wahr. "Es tut uns wirklich leid", sagte SCE-Trainer Taner Sengül etwas zerknirscht. Aber aufgrund kurzfristiger Verletzungen sowie Terminkollisionen sei man nicht in der Lage, eine konkurrenzfähige Mannschaft nach Mörsch zu schicken.

Dabei verpassen die Eisentäler ein besonderes Schmankerl: Das Turnier in der Keltenhalle wird mit einer Vollbande gespielt, die noch mehr Tempo und noch mehr Tore verspricht. Doch nicht nur deswegen ist die Veranstaltung attraktiv: Die Volksbank Baden-Baden Rastatt schüttet als Hauptsponsor knapp 2 000 Euro an Preisgeldern aus. Das Auftaktmatch am Sonntag bestreiten der 1. SV Mörsch und der SV Bühlertal. Anpfiff zum Spektakel unterm Hallendach ist um 10 Uhr, die K.o.-Spiele starten gegen 15.30 Uhr.