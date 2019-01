Meisterträume wohl ausgeträumt

Mit einem Sieg im Spitzenkampf am vorletztem Wettkampftag der Landesliga gegen den Tabellenzweiten TSV Heinsheim II hätte die Hebergemeinschaft Rastatt die erste Meisterschaft seit knapp zwanzig Jahren feiern können. Doch die Barockstädter müssen aller Voraussicht nach der deutlichen 314:382,2-Niederlage noch mindestens ein weiteres Jahr warten.

Bereits unmittelbar nach Bekanntwerden der Aufstellung des Gastgebers war klar, dass dieser Kampf eine extrem harte Nuss werden würde, heißt es in einer Mitteilung. Im Vergleich zu den vergangenen Auftritten präsentierten die Heinsheimer zwei neue Gesichter, darunter einen Ersatzheber aus ihrer Bundesligamannschaft. Auf Rastatter Seite mussten die Ausfälle von Laura Busch und Lydia Jansche verkraftet werden.

Im ersten Heberblock der HG traten Marina Kastner, Wigbert Bastian und Johannes Heidt an. Kastner präsentierte drei gewohnt sichere Versuche, darunter 58 kg. Bastian gelangen 72 kg und Heidt 80 kg. Nach dem ersten Block lagen die Rastatter rund 30 Relativpunkte zurück. Ein großer Rückstand, doch mit Rico Bauer, Marius Fitterer und Tim Stößer folgte der stärkere zweite Heberblock. Bauer bewältige im zweiten Versuch 90 kg und scheiterte im dritten knapp an 95 kg. Fitterer brachte 108 kg zur Hochstrecke. Nach den deutschen Meisterschaften präsentierte sich Stößer in Bestform: Drei gültige Versuche und mit 115 kg stellte er eine neue Bestleistung auf. Das alles reichte jedoch nich t, um einen Punkt im Reißen zu sichern. Der TSV führte nach dem ersten Durchgang mit 130,3 zu 92,5 Relativpunkten.

Tim Stößer stellt





neue Bestmarke auf



Trotz des großen Rückstands ließen die Rastatter die Köpfe nicht hängen, schließlich hätte ein Punkt im Stoßen gereicht, um die Tabellenspitze zu verteidigen. Kastner ging zuerst an den Start und präsentierte sich erneut fehlerfrei. Sie konnte 70 kg umsetzen und ausstoßen. Bastian gelangen im zweiten Versuch 90 kg, Heidt bewältigte 103 kg. Gegen Ende des ersten Heberblocks stiegen die Hoffnungen aufseiten der HG noch einmal an. Zwar lagen sie bereits 50 Punkte zurück, im Stoßen waren es jedoch nur 20. Allerdings brachte dieser Vorsprung dem Gastgeber eine enorme Sicherheit, so dass im zweiten Heberblock lediglich zwei Fehlversuche beim TSV zustande kamen. Die HG hielt dagegen, Bauer blieb fehlerfrei und lieferte 122 kg ab. Fitterer gelangen im zweiten Versuch 120 kg. Stößer blieb auch in diesem Durchgang fehlerlos und stellte mit 147 kg eine neue Bestleistung auf. Damit brachte er 51 Relativpunkte in die Mannschaftswertung ein - seine dritte Bestmarke an diesem Abend. Doch die Bemühungen der Rastatter reichten nicht aus, der TSV ließ sich die Führung nicht mehr nehmen. Im Stoßen sicherten sie sich auch den zweiten Punkt.

Der Endstand lautete 382,1 zu 314,0 für die Gastgeber - es war die erste Saisonniederlage für die Barockstädter. Somit muss sich die HG wohl von ihren Meisterschafts- und Aufstiegsambitionen verabschieden. Eine Niederlage dieser Heinsheimer Mannschaft scheint am letzten Wettkampftag unwahrscheinlich. Nichtsdestotrotz will sich die HG mit einem Sieg vor heimischem Publikum verabschieden. Am Samstag kommen die Obrigheimer nach Rastatt, Beginn ist um 18 Uhr. (red)