Nichts zu verlieren

"Wir haben gewonnen, das hat mich sehr, sehr gefreut, doch jetzt kommt der Tabellenführer. Wir müssen erneut alles abrufen, dann können wir auch gegen Unterhaching etwas erreichen", gibt sich Bühls Trainer Ruben Wolochin vor dem heutigen Spiel (20 Uhr, Großsporthalle) gewohnt kämpferisch.

Wolochin hat nicht nur den Sieg in Herrsching im Blick, auch die Vorrundenbegegnung gegen Unterhaching in der Innsbrucker Olympiahalle hat er noch gut in Erinnerung. "Wir waren zwei Sätze nahezu gleichauf und ein Satzgewinn wäre absolut verdient gewesen." Dabei hatten die Bisons bei ihrem Auslandstrip nach Tirol auf gleich drei Spieler verzichten müssen - ohne Felix Orthmann, Akhrorjon Sobirov und Corbin Balster fehlten Bühls Trainer praktisch alle Wechseloptionen. Trotzdem verkaufte sich das Team gut und das stimme zuversichtlich. Auch wenn sich seither die Personalsituation nur wenig gebessert hat, sieht Wolochin doch deutliche Fortschritte im Mannschaftsgefüge. "Alle Spieler sind inzwischen sehr fokussiert und geben nie einen Ball verloren." Dass sich gute Szenen mit schwachen Phasen und unnötigen Eigenfehlern abwechseln, stört den Argentinier allerdings. "Die Mannschaft ist jung und macht auch noch zu viele junge Fehler", so Wolochin, dem es manchmal an der nötigen Ruhe und Abgeklärtheit fehlt. "Wir müssen jedes Spiel besser werden, vor allem das ist für uns wichtig. Dafür sind wir da und deshalb arbeiten wir so hart."

Dass Unterhaching in der Tabelle ganz oben steht, ist für Wolochin übrigens nicht die ganz große Überraschung. "Sie haben viel Erfahrung im Team und spielten auch viele Jahre in der Champions-League. So etwas merkt man schon." Unterhaching sei sehr gut organisiert und habe im Brasilianer Danilo Gelenski inzwischen einen Zuspieler, der mit seinen Außenangreifern das schnelle Spiel perfektioniert hat. "Dieses Trio funktioniert sehr gut und da hat es jeder Mittelblocker schwer, in die optimale Position zu kommen."

Inzwischen hat sich Unterhaching zudem mit einem neuen Spieler auf der Diagonalen verstärkt. Der junge Argentinier Germán Johansen, zuletzt in der italienischen Seria A bei Verona unter Vertrag und vor gut einem Jahr als bester Spieler der U-23-WM in Ägypten ausgezeichnet, wurde kurzfristig verpflichtet und soll den verletzten Australier Thomas Hodges ersetzen. Von Unterhachinger Seite heißt es zwar, Johansen sei heute noch nicht spielberechtigt, doch da müsse erst abgewartet werden. Wolochin verweist auf eigene Erfahrungen mit dem neuen US-Amerikaner Oliver Martin, der seine Spielerlaubnis auch erst unmittelbar vor dem Spiel in Berlin bekam und dort einen ordentlichen Einstand feierte.

Freuen können sich die Bühler Fans aber mit Sicherheit auf ein Wiedersehen mit Florian Ringseis. Der Österreicher trug von 2012 bis 2014 das Bisons-Trikot und war einer der Publikumslieblinge. "Bühl war meine erste Station im Ausland und ich bin aufgenommen worden wie in einer Familie", hat auch Ringseis noch immer gute Erinnerungen an seine Bühler Zeit. Vor allem aber weiß er, was auf seine Mannschaft zukommen kann. "Im Hexenkessel hat sich noch nie eine Mannschaft leicht getan."